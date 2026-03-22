EU lanza alerta de seguridad para sus ciudadanos en el extranjero por posibles ataques ante tensiones en Medio Oriente

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad de precaución mundial, en la cual aconsejó a todos sus ciudadanos que se encuentran en el extranjero extremar sus precauciones, especialmente aquellos que se ubican en Medio Oriente ante el conflicto en la región.

La advertencia de Estados Unidos surgió ante la confirmación de que instalaciones diplomáticas del país ya han sido objeto de ataques, incluso en zonas fuera de Oriente Medio, según indicó el departamento en un comunicado.

Además, señaló como posible riesgo que grupos simpatizantes de Irán atenten contra otros intereses estadounidenses o lugares asociados con ciudadanos de dicho país alrededor del mundo.

Esta situación, enfatizó, no solo representa un riesgo físico, sino también logístico para los viajeros. Por ello, el Departamento de Estado advirtió que podrían registrarse interrupciones en los viajes derivadas de cierres periódicos del espacio aéreo.

Recomendaciones de seguridad para los ciudadanos

Ante esta alerta global, el gobierno estadounidense pidió este domingo a sus ciudadanos en el extranjero acatar las indicaciones de las embajadas o consulados más cercanos.

Para mantenerse seguros e informados, las autoridades instaron a los viajeros a tomar medidas preventivas como informarse a través de canales oficiales de comunicación mediante el canal de WhatsApp del Departamento de Estado o la cuenta de X @TravelGov.

Asimismo, en caso de cualquier viaje, llamó a revisar información específica del destino a través del portal Travel.State.Gov.