EU lanza alerta de seguridad para sus ciudadanos en el extranjero por posibles ataques ante tensiones en Medio Oriente

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad de precaución mundial, en la cual aconsejó a todos sus ciudadanos que se encuentran en el extranjero extremar sus precauciones, especialmente aquellos que se ubican en Medio Oriente ante el conflicto en la región.
La advertencia de Estados Unidos surgió ante la confirmación de que instalaciones diplomáticas del país ya han sido objeto de ataques, incluso en zonas fuera de Oriente Medio, según indicó el departamento en un comunicado.
Además, señaló como posible riesgo que grupos simpatizantes de Irán atenten contra otros intereses estadounidenses o lugares asociados con ciudadanos de dicho país alrededor del mundo.
Esta situación, enfatizó, no solo representa un riesgo físico, sino también logístico para los viajeros. Por ello, el Departamento de Estado advirtió que podrían registrarse interrupciones en los viajes derivadas de cierres periódicos del espacio aéreo.
Recomendaciones de seguridad para los ciudadanos
Ante esta alerta global, el gobierno estadounidense pidió este domingo a sus ciudadanos en el extranjero acatar las indicaciones de las embajadas o consulados más cercanos.
Para mantenerse seguros e informados, las autoridades instaron a los viajeros a tomar medidas preventivas como informarse a través de canales oficiales de comunicación mediante el canal de WhatsApp del Departamento de Estado o la cuenta de X @TravelGov.
Asimismo, en caso de cualquier viaje, llamó a revisar información específica del destino a través del portal Travel.State.Gov.
Alerta mundial: El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en el Medio Oriente, que ejerzan mayor precaución. Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad... pic.twitter.com/lAOIQEmhuh— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba)
March 22, 2026
Alerta mundial: El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en el Medio Oriente, que ejerzan mayor precaución. Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad... pic.twitter.com/lAOIQEmhuh
Persiste conflicto en Medio Oriente
La alerta de seguridad de Estados Unidos surgió en medio de la guerra que se ha sostenido durante más de tres semanas y que tiene en vilo a la economía global por la posibilidad de que la fuerte alza al petróleo genere inflación.
Israel anticipó este domingo varias semanas más de combates contra Irán y el grupo proiraní libanés Hezbolá, mientras que Estados Unidos e Irán cruzaron amenazas de ataques a infraestructuras estratégicas.
Bajo una fuerte presión por el alza de los precios de los combustibles en un año de elecciones de mitad de mandato, el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.
Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, “Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, dijo en un mensaje en Truth Social.
Irán replicó de inmediato. El poderoso presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, amenazó con destruir “irreversiblemente” las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de la región.
Desde el inicio de la guerra, Irán impone un bloqueo casi total a esta vía marítima pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por ella, alrededor de un 5 % de su volumen previo a la guerra, según la consultora Kpler.
“Ciudadanos de Israel, nos esperan más semanas de combates contra Irán y Hezbolá”, declaró este domingo el portavoz castrense Effie Defrin.