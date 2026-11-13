EU no descarta ciberataque ni falla de IA en nuevo sistema de control aéreo tras suspender vuelos

“No ha habido ninguna señal hasta ahora de que esto haya sido un ataque nefasto contra nosotros. Hasta este momento, es simplemente una interrupción de las telecomunicaciones”, sostuvo.

El funcionario insistió en que, hasta el momento de la conferencia, no existían señales de que la suspensión respondiera a una acción deliberada contra Estados Unidos y atribuyó provisionalmente el problema a una interrupción de las telecomunicaciones.

“Con la cantidad de ciberataques que ocurren, uno contempla esa posibilidad. Pero hasta este momento eso no se sabe”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la interrupción fuera consecuencia de un ciberataque o de una intrusión relacionada con inteligencia artificial, el Secretario respondió que las autoridades no tienen elementos para confirmar o descartar esas hipótesis.

Mullin señaló que, aunque no se ha identificado la causa de la falla, las autoridades consideran todas las posibilidades, incluidos posibles incidentes de ciberseguridad y problemas relacionados con sistemas de inteligencia artificial. Entre los aspectos que se revisan está el nuevo sistema de control de tráfico aéreo que la FAA implementaría este viernes.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el Secretario de Seguridad Nacional explicó que la interrupción de las telecomunicaciones obligó a detener los despegues por precaución, mientras distintas agencias del gobierno investigan el origen del problema.

La suspensión de vuelos fue ordenada este viernes por la Administración Federal de Aviación, que informó sobre un problema de comunicaciones que afectó a los centros de control de tráfico aéreo en ruta de Estados Unidos.

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, informó este viernes que las autoridades no descartan que la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) esté relacionada con un ciberataque o una falla de inteligencia artificial, aunque aseguró que hasta el momento no existen indicios de un ataque contra el país.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió todos los vuelos en su territorio por problemas de contaminación.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió todos los vuelos en su territorio por problemas de contaminación. ( )

Mullin también fue cuestionado sobre los reportes de que la FAA comenzaría a implementar este viernes un nuevo sistema de control de tráfico aéreo basado en inteligencia artificial y si existía alguna relación entre esa actualización y la interrupción de las operaciones.

Al respecto, indicó que las autoridades estaban revisando esa posibilidad mediante la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con otras instituciones del gobierno estadounidense.

“Estamos examinando eso; es parte de lo que, a través de CISA en el DHS, estamos revisando. Estamos colaborando con nuestras contrapartes de todas las agencias”, explicó.

El Secretario también rechazó establecer una relación entre la interrupción de los vuelos y los problemas registrados un día antes en los servicios de Microsoft, al señalar que, de acuerdo con la información disponible, se trata de incidentes separados.

“No veo ninguna razón para conectar esas dos cosas en absoluto. Son problemas separados”, respondió a los periodistas.



Vuelos suspendidos por precaución

Durante la rueda de prensa, Mullin explicó que la decisión de suspender los vuelos en todo el país se tomó como una medida preventiva ante las dificultades en las comunicaciones de los sistemas de control aéreo.

Aseguró que todas las aeronaves que se encontraban en el aire estaban contabilizadas, incluidos los vuelos internacionales que se dirigían a territorio estadounidense, y que las autoridades coordinarían los aterrizajes de manera individual para garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.

“Por exceso de precaución, hemos suspendido todos los vuelos y todos están contabilizados, tanto los vuelos internacionales que vienen llegando como los que todavía están en el aire. Trataremos con ellos caso por caso”, afirmó.

El funcionario explicó que, aunque algunos sistemas de comunicación continuaban funcionando, otros habían registrado una sobrecarga, por lo que las autoridades optaron por detener las operaciones mientras se recuperaban las condiciones necesarias para reanudarlas.

Precisó que la suspensión no significaba que se hubiera perdido toda comunicación con las aeronaves, pues todavía existían distintos niveles de contacto y mecanismos redundantes que permitían mantener la coordinación con los vuelos.

“Hay redundancia en la mayoría de las comunicaciones. Como pueden ver, todavía hay aviones aterrizando y, por lo tanto, la comunicación continúa. Por exceso de precaución fue que decidimos suspenderlo todo en tierra”, explicó.

Mullin evitó ofrecer detalles técnicos sobre los sistemas afectados y señaló que esa información correspondía a la FAA, mientras que el Secretario de Transporte, Sean Duffy, encabezaba la coordinación de las acciones para atender el problema.



Sin fecha para reanudar operaciones

El titular de Seguridad Nacional indicó que todavía no existe un plazo para restablecer las operaciones aéreas y advirtió que la recuperación del servicio no ocurriría de manera inmediata, debido a que también será necesario reorganizar los vuelos y al personal que participa en las actividades aeroportuarias.

Cuando los periodistas le preguntaron si la suspensión podría prolongarse durante días o semanas, respondió que todavía era demasiado pronto para establecer una estimación.

“Es muy pronto para decirlo. Es demasiado pronto para saberlo”, señaló.

Mullin reconoció que la reanudación de las operaciones tomaría tiempo, incluso después de que se restablecieran las comunicaciones, debido a la necesidad de coordinar nuevamente los vuelos y los servicios en tierra.

“Volver a poner en marcha todo, el personal de tierra y los vuelos otra vez, llevará tiempo. Esto no se va a resolver ni a revertir dentro de una hora”, advirtió.

No obstante, insistió en que las autoridades tenían identificadas todas las aeronaves que permanecían en el aire y que los pasajeros no debían temer por la seguridad de sus familiares.

“Todos están a salvo. Los vuelos están contabilizados y la ciudadanía no debe sentir ningún temor”, aseguró.

El Secretario también descartó que la situación representara un peligro inmediato para la población y pidió no equiparar la suspensión con los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando los ataques terroristas provocaron la paralización del tráfico aéreo estadounidense.

Mullin explicó que la comparación se debía a que aquella fue la última ocasión en que se registró una suspensión nacional de vuelos de esa magnitud, pero insistió en que las circunstancias actuales eran distintas.

“Esto no es otro 11 de septiembre; no me canso de repetirlo. La gente hace esa suposición porque esa fue la última vez que tuvimos una suspensión nacional de vuelos en tierra. Esto es una interrupción de telecomunicaciones; es muy diferente”, dijo.



Agencias federales investigan la causa

Mullin informó que distintas dependencias del gobierno estadounidense participan en las investigaciones para determinar el origen de la interrupción y restablecer las comunicaciones.

Entre las instituciones involucradas mencionó a la FAA, el Departamento de Transporte y el Departamento de Estado, además de las áreas de seguridad y ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional.

Señaló que el presidente Donald Trump ya había sido informado de la situación y que el gobierno estaba destinando los recursos necesarios para atender el problema.

El funcionario también indicó que el Secretario de Transporte, Sean Duffy, había mantenido comunicación con el presidente y otros integrantes de la administración para coordinar la respuesta.

De acuerdo con Mullin, el objetivo inmediato era recuperar las comunicaciones, garantizar que todos los vuelos aterrizaran de manera segura y, posteriormente, restablecer las operaciones normales. Una vez identificada la causa, añadió, se tomarían las medidas correspondientes para evitar que una situación similar volviera a ocurrir.

“No se puede descartar nada en este momento. Estamos llevando a cabo ese proceso y vamos a averiguar qué sucedió. Cuando lo sepamos, tomaremos las medidas pertinentes para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”, afirmó.

El Secretario evitó adelantar conclusiones sobre el origen de la falla y dijo que las autoridades comunicarían los resultados conforme obtuvieran información verificable.



FAA ordena suspensión nacional de despegues

Este viernes, la FAA anunció una orden de suspensión nacional para todos los aeropuertos estadounidenses y señaló que sus técnicos investigaban el problema.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, también confirmó la medida en su cuenta de X, donde informó que la interrupción afectaba a los centros de control de tráfico aéreo y que se publicarían actualizaciones conforme estuviera disponible nueva información.

La decisión se produjo un día después de que Duffy solicitara formalmente al Congreso 30 mil 100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo estadounidense.

En una carta dirigida a los legisladores, Duffy y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, señalaron que los recursos permitirían modernizar la infraestructura del espacio aéreo, incluidos los sistemas de telecomunicaciones utilizados por los controladores, así como el hardware, el software y las torres de control.

La suspensión nacional de este viernes se suma a otros episodios de interrupciones en el sistema aeronáutico estadounidense. En enero de 2023, la FAA también ordenó detener los despegues en todo el país debido a problemas con el sistema de Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM), que proporciona a los pilotos información sobre riesgos, cambios en las instalaciones aeroportuarias y otras condiciones que pueden afectar los vuelos.

Aquella suspensión duró menos de dos horas y fue considerada entonces la primera interrupción nacional de despegues desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.