$!EU no pedirá pena de muerte para hermanos ‘Z-40′ y ‘Z-42′, ex líderes de Los Zetas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., que no buscaría la pena de muerte contra los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas.

En una carta dirigida al juez McFadden, se detalló que la decisión fue autorizada por la Fiscal General Pamela Bondi y notificada a la defensa de los narcotraficantes de Tamaulipas, quienes fueron entregados por el Gobierno mexicano a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025.

”Este despacho ha sido instruido para no solicitar la pena capital contra los acusados Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales”, señaló el escrito firmado por Sophia Suárez, Jefa de Gabinete interino y consejera del Jefe de la División Penal, así como por los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith.

Los hermanos Treviño Morales comparecieron el 11 de junio de 2025, ante el juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, donde se formalizaron los cargos en su contra, por supuestamente participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero.

Durante la audiencia, Kirk Kenneth Handrich, fiscal asistente de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, presentó un conjunto probatorio de 4.9 millones de archivos recopilados por agencias gubernamentales estadounidenses y mexicanas.

El “Z-40” compareció en persona, vestido con uniforme azul carcelario, una playera blanca debajo y lentes oftálmicos, custodiado por elementos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Con el cabello casi a rapa y una creciente barba, el capo saludó de mano a cada uno de sus abogados. Escuchó atento las palabras del juez, del fiscal Handrich y de sus defensores. Llevaba en la mano un cuaderno rojo con varias anotaciones.

Entre los abogados del “Z-40” se encontraban Eduardo Balarezo, conocido por haber defendido a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como Frank Pérez, también abogado de Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”.