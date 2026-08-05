EU ofrece 102 millones de dólares por ocho líderes del CJNG; otros 25 por ‘El Pelón’, el nuevo jefe

El Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) anunció el 5 de agosto de 2026 recompensas por hasta 102 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena, en cualquier país, de ocho líderes y asociados del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, nuevo jefe de la organización criminal.

La mayor de las recompensas corresponde a Valencia González, por quien se ofrecen hasta 25 millones de dólares, monto que aumentó desde los 5 millones previos. “Pelón” asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte reciente de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del grupo criminal.

Las demás ofertas incluyen hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias “Jardinero” —también incrementados desde 5 millones—; hasta 15 millones cada uno por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, yerno de Oseguera Cervantes; hasta 10 millones cada uno por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y hasta 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Las recompensas se emitieron bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Coordinación.

Terry Cole, titular de la DEA, calificó a Valencia González como el objetivo número uno de esa agencia luego de haber asumido el liderazgo del CJNG. El funcionario estadounidense destacó que existen más de 100 acusaciones presentadas en tribunales contra integrantes ligados a este y otros cárteles. “Este es solo el principio... la DEA está de cacería”, advirtió.

De manera paralela, el DOS impuso restricciones de visa a 65 personas que son familiares o socios personales o de negocios cercanos de individuos vinculados al CJNG y sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito global de drogas. De ese total, 26 contaban con visas vigentes, las cuales fueron revocadas.

Desde que la política de restricción de visas se anunció en junio de 2025, suman 93 visas revocadas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados vinculados a organizaciones designadas como terroristas extranjeras.

El Gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés) durante 2025. Según el DOS, la agrupación figura entre las organizaciones narcoterroristas más violentas del hemisferio y distribuye fentanilo ilícito, cocaína, heroína y metanfetamina en comunidades estadounidenses.

El anuncio de las recompensas complementa la revelación por parte del DOJ de los cargos formulados contra Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela, cuyos expedientes fueron desclasificados el mismo día.

Según información del DOS, el NRP fue establecido en 1986 y cumple 40 años en 2026. Junto con el TOCRP, ha llevado ante la justicia a más de 90 criminales transnacionales y grandes narcotraficantes, con pagos superiores a 200 millones de dólares por datos que derivaron en aprehensiones y otros resultados calificados.

La ficha de búsqueda de Valencia González, difundida por la DEA, lo identifica también con los alias “E1 R-3”, “E1 JP”, “Tricky” y “Tres 03”, y precisa que es requerido por presunta importación de narcóticos. Las autoridades estadounidenses habilitaron líneas telefónicas y canales digitales para recibir información, con garantía de confidencialidad de identidad para los informantes.