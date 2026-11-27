El Gobierno de Estados Unidos informó que entregó a la defensa de Rafael Caro Quintero una oferta para que se declare culpable de los cargos que enfrenta ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

El ofrecimiento abre la posibilidad de resolver el proceso sin llegar al juicio programado para el 8 de marzo de 2027.

La entrega del documento ocurrió una semana después de la audiencia del día 20 de noviembre, en la que el Fiscal Andrew Wang anticipó ante el Juez federal Frederic Block que el ofrecimiento formal se presentaría en breve, una vez que obtuviera la aprobación de los mandos superiores del Departamento de Justicia.

En esa diligencia, Wang expuso que los abogados defensores habían insistido durante las semanas previas en alcanzar una salida alterna al juicio, mientras la Fiscalía continuaba con los preparativos del procedimiento ante jurado.

La abogada defensora Elizabeth Macedonio confirmó que su equipo buscaba resolver el caso por esa vía y que esperaba recibir la versión final de la propuesta para analizarla con su cliente.

Caro Quintero compareció a esa audiencia encadenado de pies y manos y con el uniforme de la prisión, y mantiene hasta ahora su declaración de no culpable.

El proceso penal en su contra comprende cargos de narcotráfico y la autoría intelectual del secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985.

Según el comunicado emitido por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York cuando fue entregado a las autoridades estadounidenses, los cargos contemplan cadena perpetua obligatoria en caso de condena y la posibilidad de que la Fiscalía solicite la pena de muerte.

El Gobierno de México entregó al fundador del extinto Cártel de Guadalajara a Estados Unidos en febrero de 2025, junto con Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del Cártel de Juárez.

Caro Quintero había cumplido 28 años de una sentencia de 40 por el homicidio de Camarena Salazar antes de que un tribunal mexicano ordenara su liberación en 2013, resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó y que derivó en una orden de recaptura ejecutada el 15 de julio de 2022 en territorio mexicano.

Desde su entrega permanece recluido en Brooklyn, a la espera de la resolución del proceso.

Block fijó el día 30 de noviembre como plazo para que la Fiscalía y la defensa informen por escrito sobre el estado de la negociación y las probabilidades de que el caso llegue a juicio.

El Juez programó además una audiencia presencial para el 14 de enero de 2027, a las 11:00 horas, tiempo local, diligencia en la que podría presentarse la declaración formal de culpabilidad si la defensa acepta los términos del ofrecimiento.