EU ofrece Dls. 15 millones por tres operadores del Cártel de Sinaloa: ‘Aquiles’, ‘La Rana’ y ‘El Ruso’

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso Arzate García, “Aquiles”; René Arzate García, “La Rana”, y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalados como operadores del Cártel de Sinaloa en la zona de Tijuana, Baja California, según difundió el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, acompañado de una infografía institucional titulada “Vamos contra toda la red”, sostuvo que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro contra Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, y casi 50 objetivos más alcanzan no solo a los liderazgos, sino también a traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios señalados de corrupción.

“Todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo. Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”, escribió Johnson.

“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse. La justicia prevalecerá”, añadió.

La acción financiera, anunciada el 29 de septiembre, comprendió a 21 personas y 25 entidades, para un total cercano a los 50 objetivos.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro, las designaciones incluyen al líder del cártel, a integrantes de su círculo más cercano y a jefes de célula con base en Tijuana, además de lavadores de dinero y políticos señalados de permitir que la organización opere con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre ambos países.

Zambada Sicairos encabeza la facción conocida como “Los Mayos” tras la captura de su padre, Ismael Zambada García, “El Mayo”, ocurrida el 25 de julio de 2024.

El Departamento del Tesoro lo identifica como responsable de dirigir las actividades criminales del grupo, entre ellas el tráfico de drogas, el homicidio, la extorsión, la corrupción y el secuestro. Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó por narcotráfico y lavado de dinero, y permanece prófugo en territorio mexicano.

Entre los sancionados figuran Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, señalado como asesor de Zambada Sicairos y propietario de un negocio hotelero en Culiacán, a quien la OFAC atribuye el financiamiento del conflicto armado contra la facción de “Los Chapitos” con recursos de procedencia ilícita.

También fueron designados los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, identificado como jefe de seguridad de “Los Mayos”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte, así como Lorenzo Castillo Maldonado, quien cumplía una condena en una prisión mexicana antes de obtener su liberación.

La medida incorporó asimismo a Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la Gobernadora de Baja California, a quien el Gobierno de Estados Unidos describe como operador político al servicio de la organización criminal.

Los hermanos Arzate García ya habían sido sancionados en agosto de 2023 y fueron reclasificados en esta ocasión.

El Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USNORTHCOM) informó que su Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra el Crimen Organizado (JIATF-CC) asistió al Departamento del Tesoro mediante el desarrollo de inteligencia e intercambio de información para concretar la operación.

Las designaciones implican el bloqueo de los activos que las personas y empresas señaladas mantengan bajo jurisdicción estadounidense, además de la prohibición general de que ciudadanos y entidades de Estados Unidos realicen transacciones con ellas.

Las empresas controladas por los designados pueden quedar igualmente bloqueadas, conforme a las reglas que rigen la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.