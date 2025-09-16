EU ofrece Dls. 5 millones por ‘El Ruso’, supuesto líder del Cártel de Sinaloa

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció una oferta de recompensa de hasta 5 millones de dólares, bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos por información que conduzca al arresto y/o condena de Juan José Ponce Félix, también conocido como “El Ruso”, al que señala de ser un “líder” del Cártel de Sinaloa, por violar las leyes de narcóticos de Estados Unidos.

Según el Buró Federal de Investigaciones, citado por Thomas Pigott, portavoz Adjunto Principal del Departamento de Justicia, Ponce Félix era el fundador y líder de Los Rusos, el principal brazo armado de la facción de “La Mayiza”.

“‘La Mayiza’ es una poderosa facción del Cártel de Sinaloa, una Organización Terrorista Extranjera designada, cofundada y liderada por Ismael Zambada García, ‘El Mayo’. La facción ‘La Mayiza’ del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos”, indicó.

“Durante la última década, Ponce Félix ha sido acusado varias veces en los distritos central y sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero”, agregó.

“La oferta de recompensa de hoy está autorizada por el Secretario en virtud del Programa Nacional de Recompensas, que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar el crimen transnacional a nivel mundial y llevar ante la justicia a los fugitivos de los cárteles designados como FTO, como un pilar fundamental de las prioridades del presidente Trump”, agregó.

“‘Estados Unidos Primero’. Si tiene información, comuníquese con la DEA por teléfono (voz/mensaje de texto/WhatsApp/Signal) al +52-55 2312 3768 o por correo electrónico a RusoTips@dea.gov. Si se encuentra fuera de Estados Unidos, también puede visitar la Embajada o el Consulado de Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, también puede comunicarse con la oficina local de la DEA o el FBI”, finalizó el Gobierno de Estados Unidos.