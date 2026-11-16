El Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) ofreció recompensas de hasta 20 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de dos guatemaltecos señalados como líderes del Cártel Chiapas y Guatemala, organización que opera en asociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Guatemala y México.

Los señalados fueron identificados como Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh”, de 40 años, y Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias “El Teniente Jr.”, de 44. El ofrecimiento corresponde a 10 millones de dólares por cada uno y se realizó a través del Programa de Recompensas por Narcóticos del DOS, que atribuye a ambos narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y asesinatos cometidos en la zona fronteriza. El DOS habilitó la línea +1-619-643-2325, con servicio en WhatsApp, Telegram y Signal, además de las embajadas y los consulados estadounidenses, y precisó que los funcionarios de gobierno no son elegibles para cobrar la recompensa.

Montejo Sáenz fue acusado el 1 de noviembre de 2018 en la causa 18cr4701-DMS por conspiración internacional para distribuir cocaína y por conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense, delitos que contemplan una pena máxima de prisión perpetua y una multa de 10 millones de dólares. La acusación abarca actividades hasta noviembre de 2018 en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México, y las investigaciones vinculadas con el caso derivaron en el aseguramiento de más de 5 mil 500 kilogramos de cocaína y 3.7 millones de dólares. El presunto narcotraficante también fue incluido, en marzo de 2022, en las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso a la red de Los Huistas.

Respecto a la situación procesal de Montejo Sáenz existen versiones distintas. Según Infobae, fue detenido en San Diego por la Fuerza de Tarea de Seguridad Interna, se declaró inocente el 9 de noviembre de 2026 y tiene programada una audiencia de detención para el día 17 del mismo mes y año ante el juez magistrado David D. Leshner. Según CRN Noticias, medios guatemaltecos reportaron su captura el 9 de noviembre de 2026 y el Ministerio Público confirmó después que la detención ocurrió fuera de Guatemala, versión que contrasta con la ficha de recompensa, que sigue solicitando información para lograr su arresto.

Calderón Calderón permanece como prófugo y fue acusado el 31 de mayo de 2019 en la causa 19cr2025-DMS-03, hecha pública en junio de 2025, por los mismos delitos y con la misma pena máxima. Las autoridades estadounidenses lo señalan como responsable de una operación de tráfico de cocaína asentada en La Mesilla y La Democracia, en Huehuetenango, en el noroeste de Guatemala. Su padre, Baldemar Calderón Carrillo, alias “Don Valde”, principal acusado en esa causa, murió el 8 de junio de 2025 durante un enfrentamiento en Huehuetenango en el que participaron fuerzas de seguridad mexicanas.

El Cártel Chiapas y Guatemala, atribuido a desertores del CJNG, fue reconocido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal el 1 de julio de 2024, después del hallazgo de 19 cuerpos en La Concordia, Chiapas, el 29 de junio de 2024, seis de ellos con identificaciones guatemaltecas. La SSPC atribuyó esa violencia a una disputa con el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio fronterizo. El anuncio de las recompensas se produjo tres días después de que, el 13 de noviembre de 2026, el Gobierno de Estados Unidos designó a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera y sancionó bajo facultades antiterroristas a Los Huistas y a Los Mendoza, grupos a los que el Departamento del Tesoro atribuye vínculos con cárteles mexicanos y el trasiego de drogas por territorio guatemalteco.

El anuncio también coincidió con el estado de sitio que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, tras el ataque armado del 27 de septiembre de 2026 en Huité, Zacapa, que dejó ocho muertos, y la agresión del 6 de noviembre de 2026 en Río Hondo, en el mismo departamento, en la que murieron el diputado Julio César Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo custodiaban. En otra causa relacionada, Eugenio Darío Molina López, alias “Don Darío”, detenido en abril de 2026 en el expediente 19cr0327-DMS, enfrenta los mismos cargos y tiene audiencia de resolución de mociones previas al juicio programada para el 15 de enero de 2027 ante el juez Dana M. Sabraw.