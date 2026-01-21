EU ofrece visa prioritaria para quienes tengan boletos para el Mundial 2026

Quienes hayan adquirido entradas para alguno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán acceso prioritario para el trámite de su visa estadounidense, informó la Embajada de Estados Unidos en México.

A través de una publicación en redes sociales, la representación diplomática estadounidense explicó que al momento de comprar los boletos en la página oficial de la FIFA, el aplicante debe proporcionar el folio de su pasaporte.

La Embajada detalló que los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a Estados Unidos recibirán acceso prioritario a citas para visas de ese país. Los interesados que compraron un boleto directamente a la FIFA pueden optar por el FIFA PASS en fifa.com, lo que les dará acceso a una cita de entrevista prioritaria cuando soliciten su visa.

Para solicitar el permiso a través del Sistema para Programar Citas Prioritarias de la FIFA, se debe hacer la transacción en la página fifa.com/tickets, en donde también se debe completar el registro “Fifa Pass”, asegurando que tanto el nombre como el número de pasaporte se ingresen exactamente como aparecen en el documento oficial.

Posteriormente, los solicitantes deben entrar a la página state.gov/fifa-world-cup-26 para llenar el formulario de solicitud de visado DS-160, con la misma información que se introdujo en la página de la FIFA. A continuación se deberá solicitar la cita para la entrevista de visado, misma que tendrá prioridad si los formularios se llenaron de manera adecuada.

“Recuerde, un boleto no garantiza un visado. Todos los solicitantes se someten al mismo procedimiento de control de seguridad y verificación”, advirtió la embajada mediante su comunicado.