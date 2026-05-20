EU otorga beneplácito a Roberto Lazzeri como embajador de México en Washington

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, otorgó este 20 de mayo el beneplácito diplomático a Roberto Lazzeri Montaño para asumir el cargo de embajador de México ante dicho país, según confirmaron fuentes de ambos gobiernos.

Con esta decisión, Lazzeri Montaño quedó habilitado para suceder a Esteban Moctezuma Barragán al frente de la representación diplomática mexicana en Washington.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado públicamente la propuesta durante una conferencia matutina celebrada el 23 de abril, después de confirmarse la salida de Moctezuma Barragán.

En su defensa del nombramiento, destacó que Lazzeri Montaño colaboró durante varios años con Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que entre sus responsabilidades figuraba mantener contacto con autoridades y contrapartes estadounidenses.

“Lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera”, señaló la Mandataria nacional al referirse al perfil del funcionario.

Fuentes gubernamentales de ambas naciones ratificaron que el visto bueno, conocido formalmente como beneplácito, fue otorgado y que se espera que en los próximos días México lleve a cabo el nombramiento oficial y la toma de protesta para formalizar el inicio de funciones de Lazzeri Montaño como embajador.

Lazzeri Montaño, de 42 años, asumió en agosto de 2025 la dirección general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, cargo al que llegó tras haberse desempeñado como jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de la SHCP desde julio de 2023.

Anteriormente ocupó la dirección general de Deuda Pública y la dirección general de Captación dentro de la misma dependencia, a la que ingresó en 2020.

Su trayectoria en el sector público inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local. En 2009 se incorporó al Banco Nacional de Obras Públicas como gerente de Estructuración de Financiamiento, área en la que se especializó en deuda subnacional.

Según información oficial, Lazzeri Montaño es economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas y cuenta además con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Registros públicos indican que mantiene participación en el despacho Lazzeri Fernández y en la empresa Opencolours, propietaria de Mono Sound and Music, dedicada a producción musical e ingeniería de sonido.

Documentos consultados por medios nacionales señalan que Lazzeri Fernández tuvo relación con empresas registradas en EU, entre ellas Arto Group, constituida en California y actualmente inactiva, así como IA Music US, establecida en Delaware y aún en operaciones.

A pesar de que Lazzeri Montaño no cuenta con trayectoria diplomática formal, Sheinbaum Pardo respaldó su designación con base en su experiencia financiera y sus vínculos institucionales con contrapartes en EU.

La embajada de México en Washington es considerada uno de los cargos más relevantes del servicio exterior mexicano, dada la complejidad y el peso estratégico de la relación bilateral.