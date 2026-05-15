EU pide a fiscales intensificar persecución contra funcionarios mexicanos ligados al narco, según The New York Times

Estados Unidos busca intensificar la persecución contra los funcionarios mexicanos ligados al narcotráfico y ponerlos bajo las leyes antiterroristas, de acuerdo con el diario The New York Times.

De acuerdo con el medio, el subfiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, instó a los fiscales a triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos corruptos en México “que usan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”.

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, dijo.

Y añadió: “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la guinda del pastel para nosotros”.



Nueva instrucción ocurre a días de las acusaciones contra Rocha Moya y nueve funcionarios más

Esta nueva instrucción ocurre dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York acusaron a Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia del Sinaloa, y a otros nueve funcionarios mexicanos, de colaborar con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos del narcotráfico más grandes del mundo.

Dichas acusaciones se suman a la muerte de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, lo que abre la puerta a una posible violación constitucional. A ello se suma la opacidad en la información, con datos que han surgido de manera fragmentada y con cambios constantes en la narrativa oficial.

El caso ha estado marcado por contradicciones. Autoridades estatales señalaron primero que los estadounidenses participaban como “instructores” en labores de capacitación. Posteriormente, se reconoció que estaban vinculados a acciones en campo, y más tarde se confirmó su pertenencia a una agencia de inteligencia.

Aunque el Departamento de Justicia no ha manifestado públicamente su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos terroristas, altos funcionarios de la administración dejaron claro en los últimos días que la acusación formal contra Rocha Moya no sería algo aislado.

“Son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses cooperando, conspirando, ayudando a producir este veneno para cruzar la frontera y entrar en nuestro país”, dijo Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de las Drogas, durante una audiencia en el Senado el martes.