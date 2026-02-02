EU pide aplazar la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa; argumenta razones logísticas y de intercambio de pruebas

El gobierno de Estados Unidos solicitó aplazar la audiencia contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de traficar cocaína hacia Estados Unidos.

Tras la primera audiencia, en donde Mauro se declaró no culpable, el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el mandatario continúe en prisión en Nueva York hasta el próximo 17 de marzo, fecha en el que se celebraría su próxima audiencia.

Sin embargo, en una carta dirigida al juez Hellerstein, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que esa sesión se cambie para al 26 de marzo, argumentando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

La fiscalía señala que este tiempo adicional es necesario para que pueda presentar pruebas y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas.

En su primera audiencia, Maduro dijo ser un prisionero de guerra

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Vestido con una camisa oscura sobre el traje naranja de presidiario, aseguró que las fuerzas estadounidenses lo habían secuestrado y dijo ser un prisionero de guerra.

“Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó Maduro en una audiencia de 30 minutos. “No soy culpable”, dijo sobre los cargos de tráfico de drogas y armas que enfrenta ante la justicia de Estados Unidos. Flores también se declaró inocente.

Los últimos años de Maduro estuvieron marcados por la represión y las detenciones, especialmente tras su cuestionada reelección para un tercer mandato.

El chavismo controla las fuerzas de seguridad, el aparato judicial y la administración pública. También impone su fuerza en la mayoría de los sectores de la economía de este país dependiente de la renta petrolera.

Delcy Rodríguez reemplazó en la presidencia a Maduro y rápidamente suscribió acuerdos petroleros con el presidente Donald Trump, que ha dicho tener control de esta industria en Venezuela.

Rodríguez impulsa una reforma a la ley de hidrocarburos que permita la apertura de la industria estatal a empresas privadas extranjeras.

Con información de AFP.