EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC; enviaría drones y operadores

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, según reportó la cadena NBC.

El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado, aunque el inicio de la misión aún no era inminente, afirmó la televisora, que citó declaraciones de dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exaltos funcionarios con conocimiento de la iniciativa.

Los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca actualmente discutirían sobre el alcance de la misión y todavía no habían tomado una decisión final, indicó NBC, cuyas fuentes indicaron que las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga, así como atacar a miembros y capos de los carteles.

No obstante, algunos de estos equipos requerirían “la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro”.

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían “bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, lo que se conoce como estatus del Título 50”, que se referiría a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

Según NBC, en la misión también estaría previsto que participen agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y una vez aprobada, sería tratada por el Gobierno de Estados Unidos con el mayor secretismo, similar al que habría mantenido en los recientes ataques de las Fuerzas Armadas a lanchas en el Caribe y costas del Pacífico, en el que han muerto decenas de personas en áreas cercanas a Venezuela y Colombia.

A diferencia de una posible expansión de operaciones contra el narcotráfico en territorio venezolano, la misión que se planearía para México no tendría como objetivo socavar al Gobierno encabezado por la PClaudia Sheinbaum Pardo, detallaron los funcionarios.

“El Gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de Gobierno para abordar las amenazas que representan los carteles para los ciudadanos estadounidenses”, dijo a NBC un alto funcionario en respuesta a los reportes.