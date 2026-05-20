EU presenta cargos penales contra Raúl Castro por derribo de aeronaves de exiliados en 1996

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 20 de mayo cargos penales contra el ex Presidente de Cuba Raúl Castro Ruz, de 94 años, relacionados con el derribo de aviones operados por un grupo de exiliados cubanos ocurrido en 1996, en una medida que representa una escalada en la campaña de presión del Gobierno de Washington contra el régimen comunista de la isla.

Según un alto funcionario de la administración del Presidente Donald Trump, la acusación se fundamenta en el incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves pertenecientes a ese grupo de exiliados.

Un funcionario del DOJ, quien prefirió mantener el anonimato, confirmó previamente a la agencia Reuters que los cargos se vinculaban directamente con ese episodio.

La Fiscalía Federal de Miami anunció la organización de un acto para honrar a las víctimas del incidente.

El DOJ informó el 19 de mayo de 2026 que haría un comunicado en relación con dicha ceremonia, sin proporcionar detalles adicionales al respecto.

La presentación de los cargos se enmarca en la política del Presidente Trump de impulsar un cambio de régimen en Cuba, nación gobernada por el Partido Comunista desde que el fallecido Fidel Castro Ruz encabezó una revolución en 1959.

En ese mismo contexto, Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, difundió el 20 de mayo un mensaje en video en español dirigido directamente al pueblo cubano, en el que ofreció una “nueva relación” entre Washington y La Habana, al tiempo que acusó al liderazgo comunista de robo, corrupción y opresión.

“El Presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, declaró Rubio.

Reiteró además una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, con la condición de que dichos recursos fueran distribuidos directamente a la población cubana a través de la Iglesia Católica u otro organismo caritativo, sin intermediación del Gobierno de La Habana.

Rubio, de origen cubano, también se refirió a los constantes apagones que padece la isla.

“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, aseguró.

Responsabilizó al liderazgo comunista del deterioro de la infraestructura eléctrica al señalar que los recursos que deberían destinarse a modernizar las centrales eléctricas se utilizan en cambio para construir hoteles para turistas extranjeros y para financiar el traslado de familiares de la élite gobernante a ciudades como Madrid y Miami.

El secretario de Estado señaló que hace tres décadas Raúl Castro Ruz fundó la empresa GAESA —descrita como propiedad de las fuerzas armadas cubanas—, que según indicó cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto del Gobierno de la isla, acumula 18 mil millones de dólares en activos y controla 70 por ciento de la economía cubana.

Aseveró que esta estructura empresarial obtiene ganancias de hoteles, bancos, tiendas y remesas —incluyendo un porcentaje retenido de los envíos de dinero que los cubanos en el exterior remiten a sus familias—, y representa lo que calificó como “un Estado dentro del Estado” que beneficia a una pequeña élite mientras la población enfrenta escasez generalizada de electricidad, combustible y alimentos.