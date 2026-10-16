EU prohíbe drones a baja altura en frontera con México

El Gobierno de Estados Unidos estableció una prohibición temporal al vuelo de vehículos aéreos no tripulados a baja altitud a lo largo de toda la frontera con México, con el fin de impedir que las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano empleen esa tecnología.

La medida fue anunciada de manera conjunta por el Departamento del Transporte, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

La restricción abarca los vuelos de drones hasta los 121 metros de altura respecto al suelo y en una franja de 1.8 kilómetros hacia el norte de la línea fronteriza.

Peter Hegseth, titular del Departamento de Guerra, sostuvo que la prohibición amplía las capacidades operativas de los mandos militares desplegados en la zona.

“Al restringir la actividad no autorizada de drones, brindamos a los comandantes mayor conocimiento, mayor margen de decisión y más opciones para defender la patria”, declaró.

Agregó que las fuerzas desplegadas en la frontera actuarán contra cualquier aeronave no tripulada vinculada con grupos criminales.

“Equipados con tecnología de vanguardia, incluidas armas de energía dirigida, nuestros combatientes derribarán cualquier dron de cárteles que amenace la soberanía de Estados Unidos”, afirmó.

El Departamento de Guerra comenzó en 2026 el uso de sistemas láser de alta energía para derribar drones operados presuntamente por grupos criminales en la frontera.

Con ese tipo de armamento, el Ejército estadounidense derribó tres aparatos que, según esa versión, eran manejados por delincuentes.

El Gobierno de Donald Trump ha señalado que los cárteles mexicanos emplean drones de uso comercial para vigilar los movimientos de la Patrulla Fronteriza y facilitar el traslado de droga y de personas por vía terrestre.

Hasta el momento, no ha reportado ataques con drones contra su personal.

El Departamento del Transporte informó que será la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) la que dé a conocer los detalles de la prohibición, así como la fecha en que la restricción podría expirar.