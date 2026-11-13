EU reabre su espacio aéreo tras suspensión de vuelos por fallas en radares y comunicaciones

Duffy explicó que los primeros problemas se registraron a las 15:36 horas, cuando los centros de control de tráfico aéreo y las instalaciones TRACON, encargadas de gestionar los movimientos de las aeronaves en las inmediaciones de los aeropuertos, comenzaron a detectar inconsistencias en los datos de radar y en las comunicaciones con los aviones.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que hasta el momento no existen evidencias de un ciberataque ni de interferencias externas, aunque las investigaciones continúan. Ambos funcionarios defendieron la necesidad de sustituir los sistemas actuales y solicitaron al Congreso hasta 50 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura del control aéreo.

El funcionario explicó que la interrupción fue provocada por la sobrecarga de equipos y redes de infraestructura tecnológica obsoleta, por lo que los centros de control ya se encontraban nuevamente operativos; sin embargo, advirtió que la recuperación de las operaciones sería gradual y podría extenderse hasta el sábado, debido a que dependerá de la disponibilidad de pilotos, sobrecargos y aeronaves.

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este viernes la reapertura del espacio aéreo nacional a partir de las 20:15 horas (tiempo del este), luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender los despegues en todo el país por fallas en los sistemas de radar y comunicaciones.

Ante esa situación, la FAA ordenó una suspensión de los despegues en todo el territorio estadounidense como medida preventiva, mientras los controladores aplicaban los protocolos establecidos para garantizar que las aeronaves que permanecían en el aire aterrizaran de manera segura.

El Secretario de Transporte detalló que al momento de la interrupción había más de 3 mil 500 aviones en el aire, pero que, conforme avanzaron las operaciones de aterrizaje, la cifra disminuyó a menos de 400.

“Tenía más de 3 mil 500 aviones en el aire. Todos intervinieron, y la última vez que miré, teníamos menos de 400 en el espacio aéreo mientras todos aterrizaban de manera segura”, explicó.

El funcionario precisó que la suspensión no implicó una pérdida total de los sistemas de comunicación ni de radar. Por esa razón, se permitió que continuaran algunas operaciones consideradas esenciales, entre ellas los vuelos de evacuación médica, el transporte de medicamentos y órganos, así como los servicios de las fuerzas del orden.

Duffy señaló que la decisión de detener los despegues respondió a las inconsistencias detectadas en la infraestructura y a la necesidad de evitar riesgos para los pasajeros y las tripulaciones.

Por su parte, Mullin aseguró que todas las aeronaves estaban contabilizadas y que la población nunca estuvo en peligro durante la interrupción.

“El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo; no hubo vuelos en riesgo. La FAA fue capaz de manejarlo y lo hicimos por exceso de precaución”, afirmó el Secretario de Seguridad Nacional.



Sobrecarga de equipos y sistemas obsoletos

Durante la conferencia, Duffy explicó que la causa identificada hasta ese momento estaba relacionada con la antigüedad de los equipos que sostienen la red de control de tráfico aéreo estadounidense.

Detalló que los conmutadores y enrutadores utilizados para procesar y transmitir información se sobrecargaron de datos, lo que provocó inconsistencias en las comunicaciones y obligó a interrumpir las operaciones.

El Secretario indicó que parte de la infraestructura todavía funciona con tecnología de telecomunicaciones analógica y líneas de cobre de décadas anteriores, mientras que algunos de los equipos más recientes instalados por la actual administración no presentaron fallas.

“Tenemos un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente viejo. Operamos con telecomunicaciones TDM, es decir, telecomunicaciones analógicas. Nuestros conmutadores y enrutadores en realidad se sobrecargaron de datos y cayeron hoy; comenzaron a darnos inconsistencias en los datos y debido a eso cerramos el sistema”, explicó.

Duffy sostuvo que los equipos nuevos que ya fueron incorporados a la infraestructura no registraron problemas y que la interrupción estuvo relacionada con el hardware antiguo.

Posteriormente, al ser cuestionado sobre la forma en que se restablecieron las operaciones, señaló que los técnicos aplicaron correcciones para descongestionar los conmutadores y recuperar las redes de comunicación.

“Es muy simple: tenemos conmutadores y enrutadores obsoletos, y empleamos líneas de cobre de los años 80. Es un sistema antiguo que falló en su totalidad al sobrecargarse”, afirmó.

El funcionario agregó que la recuperación de los centros de control y las instalaciones TRACON fue posible después de aplicar esos ajustes, lo que permitió restablecer las comunicaciones y poner nuevamente en funcionamiento la infraestructura.

También señaló que el problema no era nuevo y recordó que el sistema aeronáutico estadounidense había registrado interrupciones anteriores, entre ellas las ocurridas en Newark, que atribuyó a deficiencias en las telecomunicaciones.

En ese sentido, defendió la necesidad de sustituir los equipos y las redes actuales, en lugar de continuar aplicando reparaciones parciales a una infraestructura que, dijo, seguirá presentando fallas mientras no sea renovada.



Reapertura gradual; normalización podría extenderse hasta el sábado

Duffy anunció que los centros de control y las instalaciones TRACON ya estaban operativos y confirmó que el espacio aéreo estadounidense volvería a abrirse a las 20:15 horas, tiempo del este.

Sin embargo, aclaró que el levantamiento de la suspensión no significaba que todos los vuelos pudieran despegar inmediatamente, pues las aerolíneas tendrían que reorganizar sus operaciones y verificar la disponibilidad de las tripulaciones y las aeronaves.

“A las 8:15 de esta noche, hora del este, abrimos el espacio aéreo. ¿Significa eso que todos los vuelos van a despegar? Ahora mismo el avance será lento”, explicó.

El Secretario pidió a los pasajeros que consultaran directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, debido a que la reanudación dependería de la disponibilidad de pilotos y sobrecargos.

Indicó que las autoridades intentarían recuperar la mayor cantidad posible de operaciones durante la noche del viernes, pero que aquellos vuelos que no contaran con tripulaciones disponibles tendrían que reprogramarse para el sábado.

“Intentaremos mover la mayor cantidad posible esta noche si hay capacidad de tripulaciones; si no, comenzaremos mañana por la mañana junto a nuestros socios, pero tomará tiempo normalizar lo ocurrido esta tarde”, señaló.

También explicó que las aeronaves pequeñas de aviación general, con capacidad para seis pasajeros, tendrían menor prioridad durante la recuperación del servicio. No obstante, precisó que se daría preferencia a las operaciones de aviación general que transportaran entre 60 y 100 personas.

Duffy reconoció que la interrupción tendría consecuencias para miles de pasajeros que permanecían en los aeropuertos o cuyos vuelos habían sido retrasados o cancelados.

Al ser cuestionado sobre el tiempo que tomaría recuperar la operación habitual, respondió que no sería posible resolver la situación durante la misma noche, debido a la necesidad de reorganizar los vuelos y reubicar a los pasajeros afectados.

El funcionario también fue interrogado sobre los posibles efectos en los viajes programados para el periodo de Acción de Gracias, una de las temporadas de mayor actividad aérea en Estados Unidos.

Al respecto, manifestó su confianza en que el sistema estaría plenamente operativo para cuando comenzara el periodo de mayor demanda de esa festividad, aunque reconoció que recuperar la capacidad de transporte después de la suspensión tomaría tiempo.



EU descarta hasta ahora evidencias de ciberataque

Durante la ronda de preguntas, Mullin fue cuestionado sobre la posibilidad de que la interrupción de los vuelos hubiera sido provocada por un ciberataque, una interferencia externa o una falla relacionada con sistemas de inteligencia artificial.

El Secretario de Seguridad Nacional respondió que las investigaciones no habían encontrado indicios de una intrusión en los sistemas y que, hasta ese momento, la información disponible apuntaba a una falla mecánica de la infraestructura tecnológica.

“Hemos visto cero evidencia; no existe ninguna prueba de que haya sido un ataque cibernético”, sostuvo.

Mullin explicó que distintas áreas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre ellas la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), además de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), participaban en las investigaciones para determinar el origen de la interrupción.

Añadió que los equipos especializados revisaban los sistemas para identificar posibles accesos no autorizados y descartar cualquier actividad maliciosa.

No obstante, evitó cerrar por completo esa posibilidad y señaló que las autoridades continuarían con las indagatorias hasta contar con elementos suficientes para establecer qué ocurrió.

“No hay nada enteramente certero en este momento, pero no parece haber sido el caso. Hemos activado a nuestros equipos”, indicó.

El funcionario también rechazó que existiera una relación entre la suspensión de vuelos y los problemas registrados previamente en los servicios de Microsoft, luego de que surgieran especulaciones sobre una posible conexión entre ambos incidentes.

Por su parte, Duffy explicó que las fallas se originaron en los equipos antiguos que no soportaron la sobrecarga de datos y que la recuperación de las redes después de aplicar correcciones reforzaba esa hipótesis.

Mullin insistió en que la investigación no había concluido y que, aunque no existían evidencias de una interferencia externa, las autoridades no descartarían ninguna posibilidad hasta terminar la revisión.

“Respecto a la ciberseguridad: seguimos evaluándolo y no descartamos nada. Lo que vemos hasta ahora es que, conforme el Secretario Duffy y la FAA incorporaban parches y nuevos equipos tecnológicos, esa tecnología sobrecargó al sistema antiguo”, explicó.

El Secretario de Seguridad Nacional también consideró que la interrupción evidenció un problema de seguridad nacional, debido a la dependencia de sistemas tecnológicos antiguos para mantener en funcionamiento el transporte aéreo estadounidense.