EU realiza segundo ataque a embarcación de narcos venezolanos en el Caribe , informa Trump

El 15 de septiembre de 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ese mismo día las Fuerzas Armadas de EU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra una embarcación en el mar Caribe, en la que supuestamente viajaban presuntos narcotraficantes venezolanos.

El magnate neoyorquino afirmó que los sujetos se desplazaban en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. Señaló que ninguno de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido en el ataque.

El mandatario de EU declaró que los presuntos narcotraficantes habían sido identificados positivamente como miembros de cárteles del narcotráfico y narcoterrorismo, y describió a los grupos involucrados como “extraordinariamente violentos”. Añadió que “si transportas drogas que puedan matar a estadounidenses, te estamos persiguiendo”.

Según Trump, las FF. AA. de Estados Unidos habían derribado una embarcación similar el 2 de septiembre de 2025, en la que murieron once presuntos miembros, presuntamente miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. No obstante, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro Moros negó rotundamente esa operación.

El presidente venezolano respondió el 15 de septiembre de 2025, que las comunicaciones con Estados Unidos estaban “deshechas”, ante lo que consideraba una agresión, al tiempo que afirmó que Venezuela estaba “más preparada” si ocurriera una lucha armada contra EU.

Trump identificó al grupo que presuntamente opera bajo el nombre de Cártel de los Soles, afirmando que Maduro Moros lo lideraba, y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del mandatario venezolano.