EU reanudará parcialmente actividades en Michoacán; México busca destrabar exportación de aguacate

El Gobierno de Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en distintas zonas de Michoacán a partir del 8 de agosto, tras evaluar las medidas de seguridad implementadas en la entidad, mientras funcionarios mexicanos se reunieron este viernes con autoridades estadounidenses y productores michoacanos para restablecer las inspecciones que mantienen frenadas las exportaciones de aguacate.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que la determinación comprende los municipios de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, así como el corredor entre Morelia y Pátzcuaro.

“Con base en los compromisos asumidos por el Gobierno de México, las medidas de seguridad implementadas en Michoacán y nuestra evaluación continua de las condiciones en el sitio, el Gobierno de los Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir del 8 de agosto de 2026”, señaló Ronald Douglas Johnson, titular de la Embajada de EU en México.

El diplomático estadounidense indicó que la reanudación forma parte de un proceso gradual para generar las condiciones que permitan restablecer en su totalidad las actividades del Gobierno de EU en la entidad, y agradeció “la cooperación del Gobierno de México y las acciones que ha emprendido para fortalecer la seguridad tanto del personal estadounidense como de la población de Michoacán”.

La representación diplomática precisó que EU mantendrá la evaluación de las condiciones de seguridad y ajustará sus operaciones según corresponda, además de destacar la importancia de la seguridad para las actividades agrícolas de la región.

En paralelo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el encuentro entre funcionarios mexicanos, autoridades estadounidenses y productores de aguacate de Michoacán se realizó a las 11:00 horas del 7 de agosto, con el propósito de reanudar las inspecciones y liberar los envíos detenidos.

“El objetivo de la reunión del día de hoy es que todo eso se resuelva”, sostuvo la Mandataria nacional durante su conferencia de prensa matutina.

La reunión se concretó después de que el Gobierno estadounidense retiró a sus inspectores y se frenaron los embarques, tras una alerta de seguridad emitida por la Embajada de EU por amenazas registradas en Michoacán.

Sheinbaum Pardo aseguró que México ofreció protección a los inspectores estadounidenses para que realicen las revisiones necesarias para certificar el aguacate destinado a la exportación.

“Lo que les dijimos: a ver, ¿hay algún tema para los inspectores de Estados Unidos que tienen que revisar esta certificación en Michoacán? ¿En qué lugares? Se les da todo el apoyo para que puedan hacer su trabajo seguros”, relató.

Añadió que, en caso de que los funcionarios estadounidenses no puedan desempeñar esa labor, el Gobierno federal planteará que las inspecciones sean delegadas al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

La Presidenta detalló que los productores michoacanos solicitaron apoyo para reforzar la seguridad en municipios donde consideran insuficiente la presencia federal, así como ajustes para fortalecer los procesos de certificación requeridos para exportar.

Por ello se instaló una mesa de trabajo en la que participan las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Seguridad y Protección Ciudadana federal; y de la Defensa Nacional, además de la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria.

Sheinbaum Pardo sostuvo que en Uruapan existe una presencia federal relevante y que la inseguridad disminuyó, aunque reconoció que los aguacateros reportaron problemas en otras zonas.

“Una zona de Uruapan, desde que definimos el Plan Michoacán, ha disminuido la inseguridad, hay mucha presencia y reconocida incluso por los productores de aguacate, pero en otra zona, ahora de otros municipios, ellos manifiestan temas de inseguridad”, expuso.

El Gobierno federal anunció el 6 de agosto el despliegue de mil 557 elementos del Ejército Mexicano y de la GN en nueve municipios de Michoacán, con el objetivo de vigilar zonas productoras, empacadoras, carreteras y puntos de inspección, además de combatir la extorsión contra productores. Con presencia en huertas y empaques, la corporación reforzó la seguridad en la ruta del aguacate en Uruapan.

Las suspensiones de las inspecciones estadounidenses en Michoacán registran antecedentes previos. El 11 de febrero de 2022, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés) suspendió las importaciones de aguacate mexicano, luego de que un inspector de calidad que laboraba en Uruapan recibió una llamada amenazante en su teléfono móvil laboral.

El programa se reactivó el 18 de febrero del mismo año, tras la implementación de un protocolo de seguridad acordado entre el Gobierno de Michoacán, el Gobierno federal, la Embajada estadounidense y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.

El 14 de junio de 2024, dos empleados del APHIS fueron agredidos y retenidos mientras realizaban su trabajo en la comunidad de Aranza, perteneciente al municipio de Paracho, ubicada a unos 35 kilómetros al norte de Uruapan, lo que derivó en una nueva suspensión de las inspecciones de aguacate y mango.

El 24 del mismo mes y año, tras una reunión en Morelia entre el entonces titular de la Embajada de EU en México, Kenneth Lee Salazar, y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se estableció un modelo de seguridad permanente que incluyó la asignación de policías estatales como escoltas para los inspectores estadounidenses.

En aquella ocasión, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, entonces titular de la SADER, expuso que durante los diez años previos se exportaron 11 millones de toneladas de aguacate y cuatro millones de toneladas de mango a Estados Unidos, sin que se registrara un problema sanitario, y planteó la posibilidad de sustituir progresivamente a los inspectores del APHIS con personal del Senasica para evitar interrupciones comerciales.