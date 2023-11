Más de 61 mil barriles de la producción diaria de petróleo de al menos seis petroleras quedaron bloqueados por la fuga de crudo en un oleoducto submarino de Third Coast Infrastructure, ubicado en el Golfo de México, frente a las costas de Nueva Orleans, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El oleoducto submarino de Third Coast Infrastructure -que cuenta con una longitud de 108 kilómetros-, fue cerrado por Main Pass Oil Gathering (MPOG), ello poco después de que se detectara petróleo crudo a unos 30 kilómetros de la costa del Delta del río Mississippi, justo en las cercanías de Plaquemines Parish, al sureste de Nueva Orleans.

En un comunicado de la Guardia Costera, en el que se citó estimaciones de la Oficina de Seguridad y Control Ambiental de Estados Unidos, detalló que los productores de petróleo cuyas instalaciones se habían visto afectadas, incluían a W&T Energy VI WTI.N , Petróleo Occidental OXY.N , Walter Oil and Gas, Cantium, Arena Offshore y Talos Energy Ventures TALO.N.

La Guardia Costera, que lideraba los esfuerzos de limpieza de las aguas del Golfo de México, señaló que los cálculos iniciales del incidente MPOG11015, situaron la fuga en 1.1 millones de galones, un equivalente a unos 26 mil 190 barriles de petróleo crudo.

Durante una rueda de prensa efectuada el martes, la Guardia Costera señaló que aún no se había establecido si Third Coast era la responsable del derrame del crudo, mientras que se continuaba con los trabajos de recuperación de petróleo, además que dispositivos submarinos inspeccionaron la zona del oleoducto, para encontrar la fuente de la fuga de crudo. No obstante, la vía fluvial permanecía abierta a todo el tráfico de embarcaciones, tanto comerciales como recreativas.

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos indicó que la Guardia Costera se encontraba coordinando con 15 entidades federales estadounidenses, encargadas de responder a incidentes de contaminación por petróleo, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de dicho país ya investigaba la causa de dicho derrame de petróleo frente a las costas de Luisiana, que había bloqueado alrededor de 61 mil barriles por día en producción.

La Guardia Costera enfatizó que buzos y vehículos operados remotamente habían inspeccionado más de 23 millas de tubería, de un total de 61 que componen el sistema.

“Los sobrevuelos no han observado nuevos brillos visibles. Las evaluaciones de vida silvestre y costa, realizadas hoy, no observaron vida silvestre contaminada, contaminación de la costa ni petróleo en el agua”, aseguró.

Por su parte, MPOG organizó “recursos de respuesta”, a través de Forefront Emergency Management y organizaciones locales de eliminación de derrames de petróleo, incluidas Environmental Safety & Health Consulting Services, Inc. y Clean Gulf Associates.