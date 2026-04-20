EU restringe visas a 75 personas vinculadas a familiares y socios del Cártel de Sinaloa

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 20 de abril medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas identificadas como familiares o socios personales y comerciales cercanos de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa, organización previamente sancionada mediante la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas.

Según el comunicado emitido por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, las acciones anunciadas subrayan el compromiso de la administración encabezada por el Presidente Donald Trump de proteger al pueblo estadounidense frente a las operaciones del Cártel de Sinaloa, al cual el Gobierno federal de Estados Unidos designó previamente como Organización Terrorista Extranjera.

Las restricciones de visa tienen como objetivo no solo impedir el ingreso al territorio estadounidense de narcotraficantes, sus familiares y sus asociados, sino también disuadir la continuación de actividades ilícitas por parte de la red de apoyo del grupo criminal.

Según la dependencia, la medida forma parte de la política de la administración Trump para erradicar los cárteles narcoterroristas que operan en el hemisferio occidental.

El Departamento de Estado señaló que el Cártel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito —sustancia que el Presidente Trump catalogó como arma de destrucción masiva— así como otras drogas letales que, según la dependencia, perjudican a comunidades a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Las sanciones que sustentan estas restricciones migratorias se instrumentaron a través de la Orden Ejecutiva 14059, firmada durante la actual administración federal estadounidense, la cual faculta al Gobierno de Estados Unidos para actuar contra redes de apoyo de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico, más allá de los operadores directos del crimen organizado.