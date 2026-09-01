EU retira visas a la Alcaldesa de Cancún y a dos de sus familiares

Autoridades de Estados Unidos retiraron la visa a Ana Patricia Peralta de la Peña, Alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, así como a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

La medida ocurre mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas indagatorias en su contra por presunto desvío de recursos públicos, supuestas operaciones de contrabando de hidrocarburos y presuntos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, según lo revelado este 1 de septiembre por el diario El Financiero.

Las razones específicas de las cancelaciones migratorias no fueron hechas públicas por las autoridades estadounidenses, que como parte de su política interna no revelan los motivos de ese tipo de determinaciones. Hasta el momento tampoco se ha establecido que el retiro de los documentos guarde relación directa con las investigaciones que se desarrollan en México.

Las indagatorias federales comprenden el manejo de recursos y estructuras del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, uno de los de mayor peso económico y turístico del País.

Una de las líneas busca determinar si recursos públicos, personal o estructuras municipales fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México y aspirante a la Gubernatura de Quintana Roo.

La FGR busca establecer el origen y el destino de los recursos bajo investigación, quién habría ordenado su utilización, la forma en que presuntamente fueron canalizados y qué funcionarios pudieron haber participado en la operación.

La vertiente respecto al huachicol fiscal adquirió relevancia por la aparición de Marín Mollinedo, quien encabezó la ANAM, institución estratégica para la vigilancia del comercio exterior y el combate al ingreso irregular de combustibles. La FGR solicitó a esa agencia información sobre operaciones de presunto contrabando de combustibles correspondientes al periodo investigado.

Entre los asuntos judicializados por autoridades federales se encuentra la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, relacionada con investigaciones sobre huachicol fiscal. La existencia de esa causa no implica por sí misma que Marín Mollinedo se encuentre imputado en ella.

Uno de los casos investigados por la FGR involucra operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., dentro de pesquisas sobre el ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques. La información relacionada con esas indagatorias señala que la red habría logrado introducir 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de ser detectada.

Marín Mollinedo rechazó públicamente los señalamientos de corrupción y sostuvo que durante su administración fue la propia ANAM la que detectó irregularidades y las denunció.

Respecto a la línea vinculada con el Cártel de Sinaloa, según lo publicado por El Financiero las autoridades buscan determinar la naturaleza y el alcance de los posibles contactos, identificar a las personas involucradas y establecer si existe conexión entre esa vertiente, las presuntas operaciones de huachicol fiscal y el eventual desvío de recursos públicos. La FGR deberá definir si esos contactos tienen relevancia penal y si existen elementos suficientes para una eventual judicialización.

Se trata de líneas de investigación ministerial que hasta el momento no constituyen hechos acreditados mediante sentencia ni implican responsabilidad penal de las personas mencionadas.

El caso irrumpió en un momento sensible para Quintana Roo, donde se intensifica la disputa por la Gubernatura que estará en juego en las elecciones de 2027.

Peralta de la Peña y Marín Mollinedo han tenido presencia en el escenario político relacionado con la sucesión estatal, por lo que la investigación respecto al eventual uso de recursos municipales para favorecer un proyecto político introduce un factor de alto impacto en esa contienda.