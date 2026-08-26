EU revocará visas de extranjeros que pidieron asilo tras entrar como turistas

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revocará las visas de negocios y turismo de un número no especificado de extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos, medida que se inscribe en la política migratoria impulsada por el Presidente Donald Trump.

El portavoz Tommy Pigott confirmó la determinación y precisó que la dependencia trabaja de manera coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional para detectar los casos correspondientes.

“Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró el funcionario estadounidense.

Pigott sostuvo que la obtención de un documento consular con ese propósito constituye una conducta irregular que justifica la cancelación.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación”, afirmó.

El portavoz señaló que la revocación se ejecutará “de manera progresiva”, sin detallar plazos ni el número exacto de personas que resultarían afectadas.

Medios estadounidenses reportaron que el Gobierno de Estados Unidos habría cancelado hasta 200 mil visas, cifra que representaría un máximo histórico. El Departamento de Estado no confirmó ni desmintió ese dato.

A principios de agosto de 2026, la dependencia informó que, desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, alrededor de 175 mil extranjeros perdieron su visa por motivos que incluyeron actividades delictivas, infracciones legales como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, y expresiones de celebración por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El combate a la migración indocumentada constituyó uno de los ejes centrales de la actual administración estadounidense, que ejecutó expulsiones masivas de personas en situación irregular y aplicó restricciones amplias al ingreso legal de ciudadanos extranjeros.

La medida anunciada incidirá directamente en los procedimientos de asilo en curso, ya que la pérdida del estatus de no inmigrante modificará las condiciones migratorias de quienes ingresaron al país con visas de visitante y posteriormente presentaron una solicitud de protección.