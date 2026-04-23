EU sanciona a 23 integrantes de red global de fentanilo vinculada al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 23 de abril a 23 personas y entidades que conforman una red transnacional de abastecimiento de opioides sintéticos con nexos directos al Cártel de Sinaloa, organización clasificada por el Gobierno de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.

Las designaciones, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, apuntan a cada eslabón de la cadena de producción y distribución de fentanilo y metanfetamina, desde proveedores de precursores químicos en Asia hasta traficantes con base en México.

La acción forma parte de un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias del Gobierno federal estadounidense.

La investigación criminal paralela fue encabezada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y su División de Operaciones Especiales; el Buró Federal de Investigación (FBI); Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como funcionarios de inteligencia extranjeros y la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del propio Tesoro.

Las sanciones se emitieron al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas, y de la Orden Ejecutiva 13224, en su versión enmendada, dirigida contra terroristas y sus redes de apoyo.

Adicionalmente, la acción se sustenta en la Orden Ejecutiva 14367, que clasificó al fentanilo y sus precursores químicos principales como Armas de Destrucción Masiva, en razón de su letalidad, su producción industrial por parte de organizaciones criminales y su papel como fuente de financiamiento para la violencia organizada.

Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro, afirmó que “los cárteles terroristas no podrán seguir causando estragos en nuestras fronteras y comunidades”, al tiempo que advirtió que el Tesoro continuará atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para proteger la seguridad nacional.

Entre los designados figura Satishkumar Hareshbhai Sutaria, proveedor indio de precursores de fentanilo que operó junto a su vendedora Yuktakumari Ashishkumar Modi para enviar químicos a México y Guatemala a través de las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals, ambas con sede en India.

Las autoridades indias arrestaron a Sutaria y a Modi en marzo de 2025 por estas actividades.

En Guatemala, OFAC designó a Jaime Augusto Barrientos Camaz, intermediario de precursores de fentanilo que, a través del negocio J&C Import con sede en Ciudad de Guatemala, recibió 116 kilogramos de N-Boc-4-Piperidona en un lapso de dos meses, provenientes de las mismas empresas indias señaladas.

También fue designada Central Logística de Servicios, otra empresa guatemalteca de importación y exportación involucrada en el envío de precursores y fentanilo terminado.

En México, las designaciones abarcaron a Karina Guadalupe Carrillo Torres, intermediaria de precursores químicos con base en Sinaloa, vinculada familiarmente a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y esposa del traficante Regulo Acosta Hernández, también designado.

Ambos fueron arrestados en México en marzo de 2026 por delitos relacionados con el narcotráfico, y son copropietarios de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V.

Según estimaciones del Departamento de Justicia, un kilogramo del precursor N-Boc-4-Piperidona puede rendir alrededor de 1.83 kilogramos de fentanilo, volumen con potencial de generar cerca de 900 mil dosis letales.

También fue sancionada María Viridiana Rugerio Arriaga, intermediaria mexicana de precursores con base en León, Guanajuato, propietaria de la empresa Química Soluciones y Logística Internal Bajío, S.A. de C.V., quien adquiría químicos en India para venderlos a productores de drogas sintéticas.

En Jalisco, fue designado José de Jesús Ramírez Torres, importador de precursores de metanfetamina que operó a través de Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V., Enlace Forwarding Mexico, S. de R.L. de C.V. y Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V. en México, así como E-Ram Group LLC en el estado de Florida.

Entre los traficantes directamente afiliados al Cártel de Sinaloa designados por OFAC figuran Ramiro Baltazar Félix Heras, “El Guero Reyna”, identificado como miembro de alto rango de la facción “Los Mayos”, responsable del tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Asimismo, fue sancionado Alejandro Reynoso Jiménez, químico y operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, quien producía pastillas con fentanilo para la facción “Los Chapitos” del mismo cártel a través de su farmacia Botica 2000.

Reynoso fue arrestado en Madrid, España, en noviembre de 2025.

Como resultado de las designaciones, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y entidades señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedaron bloqueados y sujetos a reporte ante OFAC.

Cualquier entidad en la que los designados posean directa o indirectamente 50 por ciento o más de participación también queda bloqueada.

Las violaciones a las sanciones pueden derivar en penalidades civiles o penales tanto para personas estadounidenses como extranjeras.