$!EU sanciona a la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció el 16 de septiembre una oferta de recompensa de hasta 5 millones de dólares, bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos por información que conduzca al arresto y/o condena de Juan José Ponce Félix, también conocido como “El Ruso”.

El mismo funcionario federal estadounidense viajaría este 18 de septiembre a la Ciudad de México, para reunirse con funcionarios mexicanos para dialogar sobre estrategias para combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles.

Estas sanciones se produjeron tras la visita del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, designó a la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, junto con quien, según dijo en un comunicado, es el “líder de su brazo armado”, Juan José Ponce Félix, también conocido como “El Ruso”.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales [...] La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros aliados en las fuerzas del orden, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”, declaró Hurley, citado en el comunicado.

La OFAC también designó a cinco personas y 15 empresas en relación con una de las redes regionales de Los Mayos que operaban justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, así como al líder de una banda separada afiliada al Cártel de Sinaloa, dedicada a la producción de fentanilo.

Según el FBI, citado por Thomas “Tommy” Pigott, Portavoz Adjunto Principal del Departamento de Estado, Ponce Félix era el fundador y líder de Los Rusos, el principal brazo armado de La Mayiza.



El control de punto clave en la frontera entre Estados Unidos y México

La facción de “Los Mayos” es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos, indicó la OFAC.

En Rosarito, Baja California, expuso, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local.

Señaló que debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores constituyen una arteria clave para las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.

“El Cártel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera designada por Estados Unidos y responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito que se trafica a Estados Unidos y que, en última instancia, envenena a los estadounidenses. Además de traficar drogas letales, el Cártel de Sinaloa se ha beneficiado del tráfico de migrantes a través de la frontera sur”, abundó el Departamento del Tesoro.

“Esta acción se coordinó con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la Oficina de Campo de San Diego del Buró Federal de Investigaciones y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California. La acción de hoy se realiza en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de la OE 13224, en su versión modificada, que combate a terroristas y a quienes les apoyan”, señaló la OFAC.



La facción de ‘Los Mayos’

“Compuesta por personas afines a ‘El Mayo’, la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa rivaliza con la facción Los Chapitos. Los Mayos mantienen una fuerte presencia en los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Zacatecas. Mediante diversas alianzas, Los Mayos han traficado fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína ilícitas, que se introducen de contrabando en Estados Unidos. Las disputas territoriales entre Los Mayos y Los Chapitos han causado la muerte de más de mil personas en el estado mexicano de Sinaloa”, dijo la OFAC.

“Al frente de las batallas de Los Mayos con Los Chapitos se encuentra Juan José Ponce Félix (conocido como ‘El Ruso’). El Ruso es el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos, que controla las rutas del narcotráfico en Baja California”, comentó el Departamento del Tesoro.

En una acusación formal de 2015, indicó la OFAC, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California identificó a “El Ruso” como líder de una flota de soldados que participaron en actos de secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato, para promover los intereses del Cártel de Sinaloa en Culiacán, México.

Dijo que como miembro veterano del Cártel de Sinaloa, el dominio actual de El Ruso en Baja California ha fortalecido las operaciones de narcotráfico de Los Mayos en Estados Unidos.

“La facción de Los Mayos está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa. Además, Juan José Ponce Félix está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa”, agregó el USDT.



La red de playas de Rosarito

La OFAC dijo que Los Mayos controlan grandes extensiones de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los previamente designados líderes del cártel, Alfonso Arzate García y René Arzate García , también conocidos como los hermanos Arzate.

Señaló que uno de los pueblos controlados por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la parte californiana de la frontera entre Estados Unidos y México. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crítico para el Cártel de Sinaloa para el contrabando de drogas a Estados Unidos.

“René Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios socios, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera). Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), un magnate empresarial con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en la zona”, señaló el Departamento del Tesoro.

González, indicó, es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México.

González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa, anotó, para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel.



Ex Alcaldesa de Rosarito, operadora del Cártel de Sinaloa

“Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown). Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”, afirmó el Gobierno de Estados Unidos.

Durante el mandato de Brown como Alcaldesa de Rosarito, señaló la OFAC, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos.

Trabajando juntos, continuó, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

“Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa”, enfatizó el Departamento del Tesoro.

“Además de designar a las personas clave alineadas con Los Mayos en la red de Playas de Rosarito, la OFAC también apuntó a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar , S. De R. l . Dic . V .; Grupo JRCP , S. De R. L .; Sabor Tapatío , S. De R. l . Dic . V .; Gotoco Alimentos Procesados S . De R. l . Dic . V .; Grupo Hotelero JJJ , S. A . Dic . V .; Complejo Turístico JJJ , S. A . Dic . V .; Operadora De Espectaculos , Alimentos Y Bebidas J&R S. A . Dic . V .; Alimentos Y Desvío Insurgentes , S. De R. l . Dic . V .; Sunset Servicios Gastronómicos S . De R. l . De C . V .; JJ Gonver S . De R . L . De C . V .; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México , S . De R . L . De C . V .; Veintiuno Mexicali , S . De R . L . De C . V .; Coco Beach Bar , S . De R . L . De C . V .; y, Cavally Antro & Bar . Estos negocios están siendo designados de conformidad con EO 14059, y de conformidad con EO 13224, según enmendado, por ser propiedad de, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Gonzalez”, refirió el Gobierno de EE. UU.

“La OFAC también tuvo como objetivo a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S.A . de C .V . Esta empresa está siendo designada de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arcega”, señaló la OFAC.



‘Los Rugrats’, grupo violento en Laguna Colorada

El Departamento del Tesoro también señaló que Carlos Alberto Páez Pereda, “Carlitos”, radicado en Laguna Colorada, es el líder de una violenta banda del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Rugrats”.

A él lo señalan como productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán, Sinaloa. Se sabe que Páez asesinó e intentó asesinar a miembros de cárteles rivales por orden de René Arzate.

“Páez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa”, comentó el Gobierno de Estados Unidos.



Implicaciones de las sanciones

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas”, explicó el Departamento del Tesoro.

Señaló que el incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva.

Explicó que las directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.

Además, continuó, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.

“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, insistió.

“Además, la realización de ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente”, finalizó.



La lista de sancionados:

ARCEGA AGUIRRE, Candelario (“El Cande”), Tijuana, Baja California, México; fecha de nacimiento el 11 de julio de 1968; Lugar de nacimiento Colima, México; nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886. (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).

BROWN FIGUEREDO, Hilda Araceli, Playas de Rosarito, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1970; POB Baja California, México; nacionalidad México; género Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).

GONZALEZ LOMELI, Jesús, Playas de Rosarito, Baja California, México; DOB 23 ago 1979; POB Tijuana, Baja California, México; nacionalidad México; género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).

HERRERA SANCHEZ, Karlo Omar, Rosarito, Baja California, México; Fecha de nacimiento 19 de abril de 1982; Lugar de nacimiento Baja California, México; nacionalidad mexicana; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).

HERRERA SANCHEZ, Mario Alberto, Rosarito, Baja California, México; Fecha de nacimiento 02 de abril de 1981; Lugar de nacimiento Baja California, México; nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).

PAEZ PEREDA, Carlos Alberto, Laguna Colorada, Sinaloa, México; DOB 27 Sep 1995; POB Sinaloa, México; nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).

PONCE FELIX, Juan Jose (“El Ruso”), Mexicali, Baja California, México; Fecha de nacimiento 20 de mayo de 1982; Fecha de nacimiento alternativa 20 de junio de 1982; Lugar de nacimiento Sonora, México; nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).



Listas de empresas vinculadas:

ALIMENTOS Y DIVERSIÓN INSURGENTES, S. DE RL DE CV, Playas de Rosarito, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 25 de abril de 2013; Tipo de organización: Otras actividades de diversión y recreación; Folio Mercantil No. 772 (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesús).

CAVALLY ANTRO AND BAR (también conocido como CAVALLY ANTRO & BAR), Calle Xavier Villa Urrutia 1205, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 01 de junio de 2016; Tipo de organización: Restaurantes y servicios de comida ambulante [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesús).

COCO BEACH BAR, S. DE RL DE CV (también conocido como “COCO BEACH CLUB”), Av. Rosarito 499, Zona Centro, Playas de Rosarito, Baja California 22710, México; Sitio web: http://www.cocobeachrosarito.com/; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) del Decreto Ejecutivo 13224, modificado por el Decreto Ejecutivo 13886; Fecha de constitución: 13 de julio de 2016; Tipo de organización: Restaurantes y servicios de comida ambulante; N.º de folio mercantil N-2016010376 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesús).

COMPLEJO TURISTICO JJJ, SA DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 18 de octubre de 2021; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada; Folio Mercantil No. N-2021076993 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).

GOTOCO ALIMENTOS PROCESADOS S. DE RL DE CV (también conocido como EL REY DE LOS CANTARITOS), Blvd. Benito Juárez 4356, Playas de Rosarito, Baja California 22700, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 23 de febrero de 2016; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; RFC GAP160115RL8 (México); Folio Mercantil No. 906 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).

GRUPO HOTELERO JJJ, SA DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 18 de octubre de 2021; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada; Folio Mercantil No. N-2021077001 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).

GRUPO JRCP, S. DE RL (también conocido como MARISCOS EL CAIMAN), Ensenada - Rosarito 1360, San Fernando, Playas de Rosarito, Baja California 22703, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 28 de marzo de 2023; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; RFC GJR230209738 (México); Folio Mercantil No. N-2023023616 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesús).

JJ GONVER S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 01 nov 2018; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de comida móvil; Folio Mercantil No. N-2018089050 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).

JR ALIMENTOS DEL MAR, S. DE RL DE CV (también conocido como BOMBAY BEACH CLUB), Eucalipto 10102, Playas de Rosarito, Baja California 22700, México; Sitio web https://bombayrosarito.com/; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 13 jul 2016; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de comida móvil; RFC JAM160616N96 (México); Folio Mercantil No. N-2016010379 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesús).

LOS MAYOS (también conocido como LA MAYIZA), Culiacán, Sinaloa, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Criminal Tipo Objetivo [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).

OPERADORA DE ALIMENTOS CON ORÍGENES DE MÉXICO, S. DE RL DE CV, Playas de Rosarito, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 07 de junio de 2022; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; Folio Mercantil No. N-2022040331 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).

OPERADORA DE ESPECTACULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS J AND R SA DE CV (también conocida como OPERADORA DE ESPECTACULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS J&R SA DE CV), Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 26 de marzo de 2020; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; Folio Mercantil No. N-2020019416 (México) [SDGT] [ILÍCITA-DROGAS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).

SABOR TAPATIO, S. DE RL DE CV, Playas de Rosarito, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 14 de junio de 2021; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; Folio Mercantil No. N-2021040792 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).

SUNSET SERVICIOS GASTRONOMICOS S. DE RL DE CV, Tijuana, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 20 de enero de 2017; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de alimentos móviles; Folio Mercantil No. N-2017005115 (México) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesús).

TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DEL V MUNICIPIO SA DE CV, Playas de Rosarito, Baja California, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 17 de septiembre de 2007; Tipo de organización: Otras actividades de apoyo al transporte; Folio Mercantil No. 471 (México) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: ARCEGA AGUIRRE, Candelario).

VEINTIUNO MEXICALI, S. DE RL DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 6 de mayo de 2021; Tipo de organización: Restaurantes y actividades de servicio de comida móvil; Folio Mercantil No. N-2021030181 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GONZALEZ LOMELI, Jesus).