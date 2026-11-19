El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos organizaciones internacionales de narcotráfico, los Comancheros Outlaw Motorcycle Gang, con sede en Australia, y la ‘Ndrangheta, de origen italiano, por proporcionar soporte logístico y operativo a organizaciones designadas como terroristas extranjeras, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo.

La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La acción se tomó conforme a la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro, ambas agrupaciones mueven cargamentos de droga, lavan recursos de procedencia ilícita y ejecutan otras operaciones criminales que permiten a los cárteles extender su alcance internacional y sostener las redes globales de narcotráfico.

Thomas Pigott, portavoz de la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, difundió la medida en un pronunciamiento paralelo, en el que señaló que Estados Unidos perseguirá a quien haga negocios con esas organizaciones, así como sus activos y empresas criminales asociadas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que las organizaciones criminales trasnacionales operan de forma interconectada.

“Los cárteles no operan de forma aislada”, declaró, quien añadió que dependen de otras organizaciones criminales para mover droga y lavar ganancias ilícitas.

Según el comunicado, la OFAC ha emprendido cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades desde el inicio de 2025, en coordinación con la Homeland Security Task Force, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y las Investigaciones de Seguridad Interna (HSI).

Los Comancheros, también conocidos como Comanchero Motorcycle Club, operan con presencia en Asia, Europa y América del Norte, y han facilitado envíos de cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa, en alianza con el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Clan del Golfo y Los Choneros.

Según el comunicado del Departamento del Tesoro, la organización también ha participado en asesinatos, tráfico de armas y lavado de dinero.

El documento precisa que el Cártel de Sinaloa ha enviado células durmientes a Australia para facilitar la distribución local y establecer contactos con los Comancheros y otras pandillas de motociclistas, porque los márgenes de ganancia en los mercados australiano y neozelandés son considerablemente más altos por la distancia geográfica respecto a las regiones productoras de cocaína.

Entre los designados por su papel en los Comancheros figuran Alexandre Varela Villar, conocido como Alex Vare, comandante mundial de la organización con residencia en España, y Allan John Norman Meehan, presidente mundial con base en Australia.

También fueron incluidos Pasilika Naufahu, presidente nacional del capítulo neozelandés, y su hermano Vetekina Naufahu, señalados por facilitar importaciones de cientos de kilogramos de droga a Nueva Zelanda y por haber establecido conexiones con el Cártel de Sinaloa.

Pasilika Naufahu fue deportado a Nueva Zelanda en 2016 y sentenciado a 10 años de prisión en febrero de 2021 por diversos cargos relacionados con su posición en la agrupación.

La lista incluye a Marco Francis Coffen, señalado por proveer plataformas de comunicación encriptada a traficantes y resguardarlos de las intervenciones telefónicas policiales.

La ‘Ndrangheta, fundada en Calabria, Italia, opera en más de 80 países y controla, según algunas estimaciones citadas en el comunicado, casi 80 por ciento del comercio europeo de cocaína.

El Departamento del Tesoro indicó que autoridades italianas han advertido que la organización comenzó a expandirse al mercado ilícito de fentanilo, y que en el pasado se asoció con otras organizaciones mexicanas, entre ellas Los Zetas, ahora conocidos como Cártel del Noreste, y el Cártel del Golfo.

La agrupación ya había sido designada el 30 de mayo de 2008 conforme a la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero.

La acción alcanzó a la facción de la ‘Ndrangheta que opera en el Área Metropolitana de Toronto, en Canadá, dedicada al narcotráfico, el lavado de dinero y el homicidio, y que utiliza los sistemas financieros estadounidense y canadiense para lavar recursos ilícitos.

Fueron designados Angelo Figliomeni, “Don Angelino”, líder de la facción de Toronto, quien huyó a Canadá a inicios de la década de 2000 para evadir una sentencia de 20 años por cargos de armas en Italia, y Cosimo Figliomeni, “Cosimino”.

La medida incluyó a Francesco Commisso, “U Scelto”, y a Rocco Remo Commisso, señalado por encabezar redes de tráfico de narcóticos en Estados Unidos, incluido el estado de Nueva York, y condenado en Canadá en 1981 por conspiración para cometer homicidio y en 1984 por su participación en un atentado con explosivos que mató a una persona.

También fue designado Vincenzo DeMaria, conocido como Jimmy DeMaria, condenado en 1982 por homicidio en segundo grado tras matar a un hombre en 1981 por una deuda de droga de 2 mil dólares.

Según el comunicado, Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso y Vincenzo DeMaria integran la Camera di Controllo de Toronto, el órgano colegiado que resuelve los asuntos relevantes de la organización y dirime disputas incluso fuera de esa ciudad. Luigi Vescio Sr., “The Undertaker”, miembro de nacimiento canadiense y asociado de Angelo Figliomeni y de DeMaria, fue designado junto con su red corporativa: las funerarias Fratelli Vescio Funeral Homes Ltd., en Woodbridge, Ontario; Vescio Funeral Homes Ltd., en Toronto, y Vescio Funeral Home (Maple) Inc., en Maple, Ontario, además de la empresa de renta de limusinas Phantom Limousine Services Inc.

La OFAC incluyó a su esposa, Rose Vescio, y a sus hijos Luigi Vescio Jr. y Laura Vescio, por su papel en la operación de las funerarias.

Angelo Figliomeni, Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso y Luigi Vescio Sr. fueron procesados en 2019 en la Corte italiana de Reggio Calabria por asociación de tipo mafioso.

Como resultado de la designación, todos los bienes e intereses en bienes de las personas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC, lo mismo que las entidades que sean propiedad en 50 por ciento o más de uno o varios de los designados.

El Departamento del Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas en favor de los designados pueden quedar expuestas a sanciones secundarias, incluidas prohibiciones o condiciones para abrir o mantener cuentas de corresponsalía en territorio estadounidense.