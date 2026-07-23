$!EU sanciona a más de 50 vinculados al CJNG, entre ellas a ‘El Pelón’, hijastro de ‘El Mencho’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de julio a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, en la acción más grande jamás emprendida por esa dependencia contra la organización criminal.

Entre los objetivos figura Juan Carlos González, “El Pelón”, identificado por Washington como el nuevo líder máximo del cártel tras la muerte de su padrastro y fundador del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que la medida desarticula una amplia gama de actividades delictivas que benefician al CJNG en múltiples estados mexicanos, desde el tráfico de fentanilo y cocaína hasta el robo de combustible, el fraude de tiempos compartidos y el lavado de dinero.

La acción se adoptó con fundamento en la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas, y en la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, dirigida contra terroristas y sus colaboradores, dado que el CJNG fue designado Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.

“El Pelón”, quien posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense, es también conocido como Juan Carlos Valencia González y como “El 03”.

Nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y enfrenta un proceso penal por narcotráfico radicado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares, en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos, por información que conduzca a su arresto o condena.

Según el Tesoro, antes de asumir el mando dirigió un brazo armado del CJNG involucrado en hechos de violencia significativa, y ascendió a la cúpula tras la muerte de Oseguera Cervantes, quien fue muerto en febrero de 2026 durante un operativo del Gobierno mexicano encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco.

“El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. La acción de hoy golpea al liderazgo, los financieros y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, negándole al cártel los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro.

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, advirtió en un comunicado que “los días de impunidad de ‘Pelón’ están contados; será llevado ante la justicia”, y lanzó un mensaje a los operadores financieros de la organización.

“Esta es una advertencia para todos los líderes, financistas y cualquier persona que financie o haga negocios con el CJNG: Estados Unidos irá tras ustedes, su dinero y sus redes criminales dondequiera que se escondan”.

La OFAC precisó que la ofensiva es resultado de investigaciones coordinadas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, en las que participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La dependencia estadounidense coordinó además la acción con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.

Desde el inicio de la actual administración estadounidense, la OFAC ha ejecutado cerca de 30 acciones contra 250 personas y entidades ligadas a cárteles, mientras que, en el caso específico del CJNG, ha designado a más de 250 individuos y empresas desde abril de 2015, entre ellos operadores de alto nivel, familiares cómplices, prestanombres, abogados, contadores y funcionarios corruptos.

Una parte central de la acción se dirigió contra la red de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026 en Nayarit.

Según el Tesoro, su estructura sobrevivió a la captura y continúa operando en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Uno de sus principales operadores es César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, también arrestado en abril de 2026, responsable de supervisar el entramado de empresas fachada, prestanombres y familiares diseñado para ocultar los bienes adquiridos con recursos ilícitos de Flores Silva.

Dentro de esa red, la OFAC sancionó a la gasolinera Petrocoda S.A. de C.V., controlada por “El Jardinero” a través de su prima Areli Isis Medina Flores y de su subordinado Gabriel Serrano Magaña; a la licorería El Almacén Licorería, propiedad de su esposa Karely Lizbeth Ramírez Bañales; y a la comercializadora de ropa al mayoreo Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., de ambas mujeres.

También fue designado José Guadalupe Ruiz Bañuelos, “Venado”, piloto de confianza del capo que ha utilizado pistas de aterrizaje clandestinas en Nayarit.

El Tesoro incluyó igualmente a los jefes de plaza subordinados a Flores Silva: José Octaviano García Martínez, responsable de la plaza de Florencia, Zacatecas; Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales. Según la dependencia, estos operadores producen grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos de Jalisco y Zacatecas, y manejan redes de distribución que transportan narcóticos a ciudades de Estados Unidos.