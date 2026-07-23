$!EU sanciona a más de 50 vinculados al CJNG, entre ellas a ‘El Pelón’, hijastro de ‘El Mencho’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de julio a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, en la acción más grande jamás emprendida por esa dependencia contra la organización criminal.
Entre los objetivos figura Juan Carlos González, “El Pelón”, identificado por Washington como el nuevo líder máximo del cártel tras la muerte de su padrastro y fundador del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que la medida desarticula una amplia gama de actividades delictivas que benefician al CJNG en múltiples estados mexicanos, desde el tráfico de fentanilo y cocaína hasta el robo de combustible, el fraude de tiempos compartidos y el lavado de dinero.
La acción se adoptó con fundamento en la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas, y en la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, dirigida contra terroristas y sus colaboradores, dado que el CJNG fue designado Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.
“El Pelón”, quien posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense, es también conocido como Juan Carlos Valencia González y como “El 03”.
Nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y enfrenta un proceso penal por narcotráfico radicado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.
El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares, en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos, por información que conduzca a su arresto o condena.
Según el Tesoro, antes de asumir el mando dirigió un brazo armado del CJNG involucrado en hechos de violencia significativa, y ascendió a la cúpula tras la muerte de Oseguera Cervantes, quien fue muerto en febrero de 2026 durante un operativo del Gobierno mexicano encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco.
“El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. La acción de hoy golpea al liderazgo, los financieros y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, negándole al cártel los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro.
El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, advirtió en un comunicado que “los días de impunidad de ‘Pelón’ están contados; será llevado ante la justicia”, y lanzó un mensaje a los operadores financieros de la organización.
“Esta es una advertencia para todos los líderes, financistas y cualquier persona que financie o haga negocios con el CJNG: Estados Unidos irá tras ustedes, su dinero y sus redes criminales dondequiera que se escondan”.
La OFAC precisó que la ofensiva es resultado de investigaciones coordinadas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, en las que participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La dependencia estadounidense coordinó además la acción con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.
Desde el inicio de la actual administración estadounidense, la OFAC ha ejecutado cerca de 30 acciones contra 250 personas y entidades ligadas a cárteles, mientras que, en el caso específico del CJNG, ha designado a más de 250 individuos y empresas desde abril de 2015, entre ellos operadores de alto nivel, familiares cómplices, prestanombres, abogados, contadores y funcionarios corruptos.
Una parte central de la acción se dirigió contra la red de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026 en Nayarit.
Según el Tesoro, su estructura sobrevivió a la captura y continúa operando en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Uno de sus principales operadores es César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, también arrestado en abril de 2026, responsable de supervisar el entramado de empresas fachada, prestanombres y familiares diseñado para ocultar los bienes adquiridos con recursos ilícitos de Flores Silva.
Dentro de esa red, la OFAC sancionó a la gasolinera Petrocoda S.A. de C.V., controlada por “El Jardinero” a través de su prima Areli Isis Medina Flores y de su subordinado Gabriel Serrano Magaña; a la licorería El Almacén Licorería, propiedad de su esposa Karely Lizbeth Ramírez Bañales; y a la comercializadora de ropa al mayoreo Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., de ambas mujeres.
También fue designado José Guadalupe Ruiz Bañuelos, “Venado”, piloto de confianza del capo que ha utilizado pistas de aterrizaje clandestinas en Nayarit.
El Tesoro incluyó igualmente a los jefes de plaza subordinados a Flores Silva: José Octaviano García Martínez, responsable de la plaza de Florencia, Zacatecas; Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales. Según la dependencia, estos operadores producen grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos de Jalisco y Zacatecas, y manejan redes de distribución que transportan narcóticos a ciudades de Estados Unidos.
Entre los asociados adicionales sancionados figuran Roberto Jiménez Arias, quien opera la empresa Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V. y la constructora Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V.; su esposa Martha Alicia Alvarado Rodríguez, copropietaria de la agrícola Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.; y José Jesús Gutiérrez Valdez, quien supervisa varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas y controla la mueblera Productores Vagu S.A. de C.V.
Otro núcleo de la acción es la red familiar de Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”, miembro veterano del CJNG detenido en 2018 por el Gobierno de México cuando fungía como escolta de la esposa del entonces líder del cártel.
Durante su reclusión en Jalisco fue vinculado públicamente al abuso sexual de custodias penitenciarias y, según el Tesoro, más recientemente fue relacionado con el Rancho Izaguirre, centro de adiestramiento donde el CJNG reclutó integrantes mediante métodos atroces y coercitivos. Sus actividades criminales incluyen también el huachicol, es decir, el robo de combustible.
”El Cachas” aparece como propietario registrado de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa que dice dedicarse a la venta de zapatos para bebé en San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Su primo, Miguel Ángel Ayala Botello, ocupa un cargo directivo en esa compañía y en otras entidades del clan; el mismo personaje fue director de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán, en la época en que “El Cachas” supervisaba operaciones del cártel en esa entidad, y bajo su mando los sobrinos del capo, Gustavo Botello Rodríguez —detenido en septiembre de 2025 por cargos de narcotráfico— y Wiliams Geovanni Botello Rodríguez, se convirtieron en policías municipales de ese municipio.
La OFAC sancionó además a la agrícola Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V., con sede en Tepic, Nayarit; a la empresa de seguridad privada Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V., con licencia estatal para portar armas de fuego; a la tequilera y agavera Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V.; así como a la esposa más reciente del capo, Liliana Cisneros Tapia, y a sus hijos Jesús David, Edgar Gerardo y Ricardo Botello Ortiz, por sus cargos en dichas empresas.
En el rubro del tráfico de fentanilo y el robo de hidrocarburos, el Tesoro designó a Feliciano Ledezma Ramírez, “Chano Limones”, operador que trafica fentanilo hacia EStados Unidos y que ha estado involucrado en hechos de violencia significativa en las zonas de Nueva Italia y Múgica, Michoacán.
También sancionó al matrimonio integrado por Alma Laura Mena Alvarado y José Mora León, dueños de una empresa logística dedicada a desviar fentanilo líquido para el cártel; Mena Alvarado participa además en la extracción y el robo de gasolina en un área controlada por el CJNG.
La pareja controla Strong Energy S.A. de C.V., compañía de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic S.A. de C.V., ambas con sede en Guadalajara, Jalisco.
La dependencia recordó que, según ha documentado en acciones previas —la más reciente del 30 de junio de 2026—, los esquemas de huachicol del cártel cuestan a las autoridades mexicanas miles de millones de dólares en ingresos perdidos.
La ofensiva alcanzó asimismo a una red de tráfico de cocaína encabezada por los gemelos Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles, originarios de Guadalajara, Jalisco, quienes mantienen una relación cercana con integrantes del círculo íntimo del CJNG y han facilitado grandes embarques de cocaína desde Sudamérica hacia México, con destino final en Estados Unidos y Europa.
El empresario tapatío Jorge Zepeda Rodríguez, lavador de dinero y bróker de cocaína, pagó millones de dólares a los gemelos por acceso y conexiones en diversos puertos mexicanos para sus propios intereses de trasiego; la OFAC sancionó también su empresa Optic Private Transportation S.A. de C.V. En el apartado de sicariato, fueron designados Rodolfo Alejandro Loza García, “El 26”, generador de violencia en el norte de Jalisco, y Francisco Noé González Ramírez, “El F1”, operador de alto rango dedicado al narcotráfico, el secuestro y la extorsión en Zacatecas.
La acción incluyó además a una red de lavadores profesionales de dinero asentada en Zapopan y Guadalajara, Jalisco, integrada por Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo.
Según el Tesoro, el grupo coordinó la recolección de efectivo procedente de la venta de drogas en múltiples ciudades de Estados Unidos, transfirió los fondos a México mediante diversos instrumentos financieros y los devolvió a la cúpula del cártel, cobrando un porcentaje como comisión, con lo que blanqueó decenas de millones de dólares anuales desde al menos 2023.
A Medina Chavira se le vincularon las empresas Mundo Fit Suplementos S.A. de C.V. y Medin Products, ambas de Guadalajara.
Como consecuencia de las designaciones, todos los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedaron bloqueados, y las transacciones con ellos quedaron prohibidas, salvo autorización expresa de la OFAC.
Las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas con los designados se exponen a sanciones secundarias, mientras que quienes aporten información sobre violaciones al régimen de sanciones podrían recibir recompensas del programa de denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), cuando deriven en multas superiores a un millón de dólares.
En junio de 2026, el Centro Nacional Antiterrorismo confirmó por primera vez de manera oficial que un ciudadano estadounidense —el propio González, entonces identificado como “El 03”— encabezaba la organización, con Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, como lugartenientes.
El Tesoro subrayó que, desde su formación hace unos 15 años, el cártel se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo mediante la violencia y la corrupción, con asesinatos de funcionarios y rivales, y sobornos generalizados a autoridades mexicanas.