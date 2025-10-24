EU sanciona al Presidente de Colombia Gustavo Petro y a su esposa e hijo por narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 24 de octubre a Gustavo Petro, Presidente de Colombia, así como a varios de sus “simpatizantes”, entre ellos su esposa, su hijo y un allegado.

Ante la sanción, el Mandatario colombiano acusó que quien impulsó dicha medida fue Bernardo Moreno, actual Senador estadounidense por Ohio y militante del Partido Republicano, quien nació en Bogotá, Colombia. Asimismo, informó que Dany Kovalik sería su abogado en Estados Unidos.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió Petro en su cuenta de la red social X.

El titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, scott Bessent, aseveró que desde que el Presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses.

“El Presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el Presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, enfatizó.

La medida de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059, que apunta a las personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, expuso, y Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína.

Señaló que la cocaína colombiana suele ser adquirida por cárteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur. Es una sustancia regulada que representa una importante amenaza para Estados Unidos, a pesar de la reciente y frívola comparación de Gustavo Petro sobre su consumo con el whisky.

El Gobierno de Estados Unidos asentó que el Gobierno de Colombia ha otorgado, desde que Gustavo Petro llegó al poder, beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de “paz total”, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína.

Recordó que el 15 de septiembre de 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus secuaces, el Presidente Donald Trump determinó que Colombia es un importante país de tránsito o producción de drogas ilícitas y que está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas.

“El comportamiento errático de Gustavo Petro también ha distanciado aún más a Colombia de sus socios de otras maneras. En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, lo que amenazó la integridad del sistema financiero internacional y provocó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont. También se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cártel de Los Soles”, acusó.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, detalló.

Además, señaló que el hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Petro, es considerado su heredero político, de quien recuerda que en 2023 fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de haber canalizado dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de “paz total” de Gustavo Petro y su campaña electoral.

Expuso que posteriormente, Nicolás Petro admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico e hijo de un contratista que estaba siendo juzgado por financiar a paramilitares.

“La primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García, fue designada inconstitucionalmente por Gustavo Petro como embajadora en misión especial. Un tribunal colombiano anuló posteriormente el nombramiento, al considerar que violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al Presidente colombiano designar a su cónyuge o pareja permanente”, indicó.

Como resultado de la medida adoptada, expuso el Gobierno de Estados Unidos, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Recordó que además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.

El jueves, Donald Trump acusó que Colombia es “un nido de drogas”; es un nido de drogas, y lo ha sido durante mucho tiempo. “Tienen un líder pésimo allí ahora mismo. Un tipo malo, un truhán. Producen cocaína a niveles nunca antes vistos, y la venden de vuelta a este país, y no van a salirse con la suya. Colombia es muy mala”, aseguró.

El 23 de octubre, Petro afirmó que los ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe, eran “ejecuciones extrajudiciales”.

“Este tipo de maniobras, que nosotros creemos [que] rompe el derecho internacional, Estados Unidos [...] está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”, dijo.

En su posicionamiento, pidió que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados, pues hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario.

Trump ya había anunciado días antes que suspendió todos los pagos al Gobierno de Colombia, al tiempo que advirtió que podría tomar “medidas muy serias” contra ese país, debido al tráfico internacional de narcóticos.

Gustavo Petro denunció una “amenaza” de “invasión” de Estados Unidos, y llamó a consultas a su Embajador en Washington, tras el anuncio de Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por “fomentar” la producción de drogas ilícitas.