EU sanciona red hípica y empresarial del Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas físicas y once personas morales vinculadas al Cártel del Noreste por operar una red de carreras de caballos, construcción, transporte de carga y venta de combustibles utilizada para lavar recursos del narcotráfico y financiar campañas electorales en Tamaulipas.

La acción se ejecutó conforme a la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886, que tiene como objetivo a terroristas y a quienes los apoyan.

Se trata de la cuarta y más amplia medida de la OFAC contra redes del CDN durante la actual administración estadounidense.

“La acción de hoy expone la explotación del sector de carreras de caballos por parte de CDN para lavar ingresos ilícitos y financiar operaciones de cártel”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Añadió que la medida marca el esfuerzo más significativo de esa dependencia hasta la fecha para quebrantar la infraestructura financiera del grupo criminal.

El núcleo de la red es el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, controlado por el CDN.

El recinto genera ingresos mediante cuotas de inscripción cobradas tanto a quienes compiten con sus caballos como a los espectadores, y en él corren ejemplares adquiridos en buena parte en Estados Unidos.

Según el Departamento del Tesoro, La Molienda está controlada por Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y es supervisada por diversos liderazgos y asociados del cártel mientras él permanece encarcelado en Estados Unidos.

Antes de una acción bilateral entre ambos países que suspendió las operaciones del Casino Centenario en abril de 2026, La Molienda y ese establecimiento mantenían una alianza de apuestas que permitía apostar en las carreras del hipódromo desde las instalaciones del casino.

Ese mismo mes, la Unidad de Inteligencia Financiera de México actuó en coordinación con la OFAC y la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de las entidades vinculadas al CDN.

Entre los designados figura Gamaliel Garza García, empresario e hípico mexicano que compite en algunas de las pistas de California y Nuevo México, y cuyos caballos participan con frecuencia en La Molienda a través de la Cuadra San Dibanh, un establo de cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León.

Su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA) fue utilizada por el cártel para canalizar fondos a las campañas electorales de los candidatos de su preferencia, obtener contratos gubernamentales de manera corrupta y subcontratar después esos trabajos con personas afiliadas al CDN.

CEGESA recibió contratos del municipio de Nuevo Laredo y del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Garza García creó además Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), proveedora de materiales con sede en Nuevo Laredo, para integrar verticalmente el esquema: CEGESA ejecutaba o subcontrataba la obra y COPASA suministraba los insumos.

A principios de 2026, ambas firmas se contaban entre las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en ese municipio.

La red corporativa del empresario comprende seis compañías más con sede en Nuevo Laredo: las constructoras Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V. e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.; las empresas de combustible y gas Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V., Gas Energía Confiable, S.A. de C.V. y Propane Trading Group, S.A. de C.V.; y la transportista Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.

También fue designado Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por su participación en la operación diaria de CEGESA y por haber entregado dinero para financiar campañas electorales de candidatos favorecidos por el cártel.

Las sanciones alcanzaron a Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo líder de gatilleros de esa organización.

Guajardo Álvarez fue detenido en 2020 por su conexión con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y de cuatro servidores públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017, pero posteriormente quedó en libertad.

El Departamento del Tesoro lo señaló también por tráfico de armas.

La medida incluyó a la empresa de transporte Tamex Leasing, también conocida como Tamex Logistics, con sede en Nuevo Laredo, y a su despachador Francisco Javier Inzunza Partida.

Del depósito de camiones de esa firma salieron al menos dos envíos de cocaína con destino a Estados Unidos, ocultos en compartimentos de los tambores de freno de los remolques, que sumaron 52 kilogramos y fueron asegurados por las autoridades.

El uso de las carreras de caballos como vehículo financiero tiene antecedentes directos en Los Zetas, antecesor del CDN fundado por Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”.

Entre 2008 y 2012, ambos compraron y vendieron ejemplares con recursos del narcotráfico para entrenarlos y correrlos en Estados Unidos.

Durante un periodo de 30 meses, prestanombres y empresas pantalla afiliadas a esa organización gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron más de 22 millones de dólares.

En junio de 2012, el Gobierno estadounidense incautó 455 caballos en una granja de Oklahoma, sedes de carreras y centros de entrenamiento.

Los hermanos Treviño Morales fueron detenidos por autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente, y mantuvieron el control del cártel mediante abogados corruptos, entre ellos Juan Pablo Penilla Rodríguez, designado por la OFAC el 14 de abril de 2026.

Ambos fueron extraditados en febrero de 2025 y enfrentan cargos por tráfico de drogas, extorsión, delitos con armas de fuego y lavado de dinero ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, con una pena máxima de cadena perpetua.

El bastión del CDN se ubica frente a Laredo, Texas, el puerto de entrada más transitado de la frontera sur, por donde cruza casi 40 por ciento de todo el tráfico comercial entre ambos países.

Según el Departamento del Tesoro, el arraigo del cártel en las industrias transfronterizas, sumado a su capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones regionales, socava la autoridad legítima y desestabiliza comunidades de los dos lados de la frontera.

El CDN fue identificado como traficante extranjero de narcóticos especialmente designado el 15 de abril de 2009, entonces bajo el nombre de Los Zetas; fue incorporado al anexo de la Orden Ejecutiva 13581 como organización criminal transnacional el 24 de julio de 2011; fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 14059 el 15 de diciembre de 2021, y el 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado lo designó como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

Como efecto de la medida, quedan bloqueados todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses, así como los de cualquier entidad que sea propiedad en 50 por ciento o más de uno o varios de ellos.

Las operaciones vinculadas a los designados conforme a la Orden Ejecutiva 13224 pueden derivar además en sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras.

La OFAC realizó la investigación en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), las Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y coordinó la acción con la UIF mexicana.

Desde principios de 2025, esa oficina ha ejecutado casi 40 acciones contra más de 500 personas y entidades ligadas a cárteles.