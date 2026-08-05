EU suspendió inspecciones de aguacate por seguridad tras detenciones en Michoacán: Bedolla

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la suspensión temporal de actividades de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en la entidad responde a una medida preventiva del gobierno estadounidense para proteger a sus empleados, luego de las recientes detenciones realizadas por autoridades federales contra grupos vinculados con la extorsión y otros delitos.

A través de un video difundido en redes sociales este miércoles, el Mandatario estatal señaló que mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México y con autoridades de seguridad mexicanas para atender la situación y buscar que las labores de inspección para la exportación de aguacate se reanuden.

“Son acciones, nos han informado, son acciones preventivas que realiza el gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados, sobre todo porque en estos días, ustedes lo saben, ha habido detenciones relevantes, muy importantes del gobierno federal en contra de la extorsión”, afirmó.

Ramírez Bedolla explicó que la suspensión está relacionada principalmente con las actividades de los inspectores del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA, quienes participan en los protocolos para la exportación de aguacate hacia Estados Unidos.



Coordinación entre autoridades de México y EU

El Gobernador indicó que existe coordinación con el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán para atender las inquietudes derivadas de la medida.

“Estamos en comunicación con la embajada y trabajando de manera coordinada con ellos, con el área de seguridad de la embajada de los Estados Unidos y esperemos que a la brevedad las operaciones de los inspectores se vuelvan a retomar”, señaló.



Impacto operativo en la industria aguacatera

La suspensión temporal de actividades de los oficiales regulatorios del USDA fue informada este miércoles por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), que indicó que la medida afecta las labores de verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación.

La organización señaló que la decisión del gobierno estadounidense ocurrió después de una alerta de seguridad y explicó que, mientras se mantenga la suspensión, únicamente podrá procesarse la fruta recibida el 4 de agosto, cuya recepción se realizó con la presencia del oficial regulatorio del USDA.

APEAM detalló que la fruta recibida o descargada durante este miércoles podrá ser descargada, pero no procesada, bajo un esquema similar al aplicado durante los domingos. Además, indicó que no está autorizado el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá tomar decisiones operativas respecto a sus actividades.

La asociación informó que integrantes de su consejo directivo y su director general se trasladaron a la Ciudad de México para reunirse con autoridades y gestionar acciones que permitan atender la situación de seguridad y reducir las afectaciones para la industria aguacatera.



El trasfondo de seguridad: alertas y detenciones clave

La medida ocurre después de que la Embajada de Estados Unidos en México emitiera una alerta de seguridad para Michoacán el 31 de julio, en la que informó que las fuerzas de seguridad locales fueron puestas en alerta ante reportes de bloqueos carreteros y actividad criminal con posibilidad de escalar.

El aviso fue difundido un día después de que autoridades mexicanas informaran sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado como presunto líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a quien autoridades federales identifican como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.