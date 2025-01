EU tomará control del Canal de Panamá, afirma Donald Trump

Donald Trump confirmó durante su discurso de inauguración dicho en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos que recuperará el Canal de Panamá.

Además, prometió impulsar el programa espacial de su país. También dijo que el Ejército de Estados Unidos volvería a contratar a soldados que rechazaron vacunas anti Covid-19 y que revertiría las políticas de diversidad de género y racial.

”Vamos a hacer este proceso de conquistar el cosmos enviando a nuestros estadunidenses para que planten la bandera de Estados Unidos en la superficie de Marte [...] En este momento nuestra nación es más ambiciosa. No hay nada que no podamos hacer y no hay sueño que no se pueda alcanzar. Muchos decían que era imposible que yo pudiera lograr este histórico regreso y ahora estoy aquí, el pueblo estadounidense se pronunció”, señaló Trump.

”China está operando el Canal de Panamá, y no se los entregamos a China, sino a Panamá, y lo vamos a retomar [...] Esta semana voy a restablecer al servicio activo a los miembros de las Fuerzas Armadas, que fueron expulsados por rechazar la vacuna contra Covid. Voy a firmar una orden para que nuestros combatientes dejen de verse sometidos a teorías y experimentos radicales y se concentren en derrotar a los enemigos de Estados Unidos”, indicó.

“Vamos a volver a tener las Fuerzas Armadas más fuertes de todo el mundo. Nuestro éxito no solo se medirá en las batallas que ganemos, sino también en las guerras que les pondremos fin [...] Vamos a devolver la ley y el orden a nuestras ciudades. Esta semana también le voy a poner fin a la política de hacer experimentos sociales de raza y género. Vamos a forjar una sociedad que no se base en los colores, sino en los méritos. Esa será la política oficial: hay solamente dos géneros: masculino y femenino”, adelantó Trump.