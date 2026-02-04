EU y México anuncian promulgación de plan sobre minerales críticos

Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, anunció la promulgación del Plan de Acción México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos, tras una reunión con Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México.

Se trata del primer plan bilateral de este tipo entre ambas naciones, diseñado para mitigar vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales estratégicos para América del Norte.

El acuerdo estableció que ambos gobiernos trabajarían durante los siguientes 60 días para desarrollar políticas comerciales coordinadas, incluyendo la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de minerales críticos.

El objetivo consistió en incorporar estos mecanismos en un eventual acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de dichos recursos con otros socios afines, según se detalló en el documento oficial del plan.

“El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”, declaró Greer.

Agregó que, en el contexto de la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Plan de Acción representó un paso significativo para fortalecer la cooperación bilateral y aumentar la resiliencia de la cadena de suministro con socios estratégicos.

Greer agradeció a Ebrard por “su liderazgo y compromiso para fortalecer la colaboración en materia de minerales críticos y profundizar aún más la alianza estratégica” entre ambas naciones.

El Plan de Acción surgió en respuesta a vulnerabilidades generadas por distorsiones en el mercado global derivadas de políticas y prácticas no competitivas que, en décadas recientes, debilitaron las cadenas de suministro de minerales críticos en economías orientadas al mercado.

Estos minerales son considerados activos estratégicos integrales para economías industriales modernas e innovadoras, según estableció el documento oficial.



Medidas y áreas de cooperación

El plan contempló que ambos países discutirían la factibilidad y desarrollo de políticas comerciales coordinadas, incluyendo precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de minerales críticos, enfocándose inicialmente en ciertos minerales selectos que serían determinados posteriormente.

Los participantes consultarían además cómo incorporar dichos precios mínimos en un acuerdo plurilateral sobre comercio de minerales críticos.

El acuerdo plurilateral propuesto incluiría otras provisiones necesarias para garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro entre las partes contratantes.

Entre estas medidas figuran: medidas comerciales para apoyar un mercado resiliente de minerales críticos entre las partes contratantes; estándares regulatorios para la minería, procesamiento o comercio de minerales críticos; cooperación técnica y regulatoria; promoción y evaluación de inversiones; coordinación de mapeo geológico; respuestas rápidas coordinadas para prevenir interrupciones y crisis en las cadenas de suministro de minerales críticos; investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con minerales críticos; y almacenamiento estratégico coordinado.

Adicionalmente, Estados Unidos y México identificarían proyectos específicos de minería, procesamiento y manufactura de minerales críticos de interés mutuo en ambos países o terceras naciones, que cumplieran con estándares internacionalmente reconocidos de conducta empresarial responsable.

Los participantes priorizarían financiamiento y otros apoyos de política pública para dichos proyectos.

Ambos gobiernos acordaron incrementar la transparencia del mercado mediante el intercambio de información sobre la ubicación de depósitos potenciales de minerales críticos desarrollada por sus respectivos organismos gubernamentales de prospección, incluyendo el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Mexicano.

El anuncio del Plan de Acción ocurrió en un momento estratégico, a meses de la revisión conjunta del T-MEC programada para el 1 de julio de 2026.

Ebrard informó a fines de enero de 2026 que México había concluido la fase de consultas internas y había entrado formalmente a una nueva etapa de revisión del tratado, luego de reuniones con autoridades estadounidenses en Washington.