$!Europa enfrenta una nueva ola de incendios forestales y miles de evacuados

En Francia, las autoridades evacuaron este sábado a otros 100 residentes y turistas de los alrededores de Luglon, en el departamento de Landes, donde el incendio declarado el jueves ya ha consumido unas mil 580 hectáreas.

PARÍS._ Europa enfrenta una nueva emergencia por incendios forestales de gran magnitud, en medio de temperaturas extremas, sequía y condiciones que favorecen la rápida propagación de las llamas.

La Prefectura de Landes informó que el fuego permanece especialmente activo al sureste de Luglon, cerca de Garein. Alrededor de 550 bomberos trabajan para contenerlo, mientras los medios aéreos retomaron sus operaciones.

En Alemania, un incendio de grandes proporciones en la región de Eifel obligó a evacuar al menos a mil 800 personas de Hürtgenwald. Cerca de mil 400 bomberos participan en las labores de combate contra las llamas, consideradas las más grandes registradas en la historia del estado de Renania del Norte-Westfalia.

La situación también generó preocupación en Bélgica, donde los equipos de emergencia enfrentan otro incendio en el parque natural de Fagnes, cerca de la frontera alemana. El fuego, iniciado el viernes, ya habría afectado alrededor de 16 kilómetros cuadrados de bosque.

Mientras tanto, en España, unas mil personas fueron evacuadas en Aragón, donde un incendio ha devastado más de 15 mil hectáreas. Los bomberos lograron frenar el avance de las llamas hacia zonas pobladas, mientras se esperan condiciones meteorológicas más favorables.

En Grecia, las autoridades mantienen la alerta máxima debido a los fuertes vientos. En las últimas 24 horas se han registrado más de 50 incendios agrícolas y forestales, aunque la mayoría logró ser contenida.

La emergencia se extiende también por Europa oriental. En Croacia, más de 100 bomberos y dos aviones anfibios combaten un incendio en la isla de Dugi Otok, mientras que en Serbia las autoridades reportaron 25 incendios forestales, incluido uno que ha consumido unos 25 kilómetros cuadrados en el parque nacional de Deliblatska, cerca de Belgrado.

Ante este panorama, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Europa se encuentra en un nivel de “alta alerta por incendios forestales” y señaló que la presión aumenta especialmente sobre los países del este del continente.

Los satélites Copernicus de la Unión Europea ya apoyan las labores de seguimiento y cartografía de los incendios en España, Albania, Grecia, Francia, Alemania y Serbia, mientras el Mecanismo de Protección Civil permanece disponible para atender solicitudes de asistencia.