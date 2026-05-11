Evacuan a pasajeros del crucero con hantavirus y Tedros agradece a España su solidaridad

Pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius desembarcaron en Tenerife este domingo bajo una operación sanitaria internacional estrictamente coordinada por las autoridades españolas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El buque llegó a las costas de las Islas Canarias tras semanas en el mar siendo el epicentro de una respuesta sanitaria internacional provocada por un brote de hantavirus que ha causado tres muertes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que lideró un equipo en Tenerife, subrayó que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo.

“Esto no es otro Covid”, declaró a los periodistas durante una rueda de prensa el domingo, añadiendo que “el riesgo para el público es bajo” y que la gente “no debe tener miedo ni entrar en pánico”.

Hasta el viernes, se habían registrado ocho casos relacionados con el buque, de los cuales seis fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos ellos identificados como virus de los Andes. No se habían registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo.



Operación de desembarco

La operación de desembarco comenzó a primera hora de la mañana del domingo, con las autoridades sanitarias españolas subiendo a bordo para evaluar a los pasajeros y la tripulación antes de trasladarlos a tierra por fases, según su nacionalidad y la disponibilidad de vuelos.

Según Diana Rojas Alvarez, responsable de operaciones sanitarias de la OMS en Tenerife, los pasajeros y tripulantes de España, Francia, Canadá y Países Bajos fueron de los primeros grupos en abandonar el barco.

“Ha sido extremadamente intenso, pero también muy bien organizado”, declaró durante una rueda de prensa de la OMS.

Se esperaba que alrededor de 46 pasajeros y tripulantes desembarcaran el domingo, y las operaciones continuarían durante el lunes. Unos 30 miembros de la tripulación permanecerán a bordo mientras el buque regresa a los Países Bajos acompañados por un equipo médico.



Vuelos de repatriación

Los responsables de la OMS señalaron que ninguno de los pasajeros viajaría en vuelos comerciales.

En su lugar, se están coordinando vuelos chárter de repatriación con las autoridades nacionales bajo estrictos protocolos sanitarios.

Maria van Kerkhove, directora de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS, declaró que los pasajeros y la tripulación serían sometidos a un seguimiento sanitario activo de hasta seis semanas debido al periodo de incubación del virus.

“Nuestra recomendación es un seguimiento activo, lo que significa un control diario para detectar fiebre u otros síntomas”, afirmó, añadiendo que la OMS recomienda la cuarentena y el seguimiento, ya sea en casa o en instalaciones, durante 42 días.

“Se trata de un enfoque cautelar para asegurarnos de que no damos ninguna oportunidad a que este virus se transmita a otras personas. También recomendamos que, cuando bajen del barco y estén cerca de otras personas, lleven una mascarilla como capa adicional de protección”.



La enfermedad del hantavirus

El hantavirus es una enfermedad poco común que suele estar relacionada con la exposición a roedores infectados y puede causar enfermedades respiratorias graves.

La cepa de los Andes asociada al brote es la única conocida que puede transmitirse de persona a persona, aunque la OMS ha señalado que el riesgo de transmisión sigue siendo bajo.