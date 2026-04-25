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Incidente

Evacuan a Trump y a la primera dama de EU tras incidente en cena de corresponsales en la Casa Blanca

También otros altos funcionarios del gabinete de Trump fueron evacuados
Noroeste/Redacción
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25/04/2026 18:44
25/04/2026 18:44

WASHINGTON._ El Presidente de Estados Unidos y la primera dama Donald y Melania Trump fueron evacuados por el Servicio Secreto de ese país, durante la realización de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

También otros altos funcionarios del gabinete de Trump fueron evacuados.

Al parecer se escucharon sonidos como de disparos desde el vestíbulo.

Al momento no se reportan heridos.

Minutos después del incidente, el Presidente Donald Trump, informó en sus redes sociales que el tirador había sido capturado.

Señaló, además, que el evento tendrá que repetirse ante lo ocurrido.

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