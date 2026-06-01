‘Evidencia podría ser abundante’, advierte Jueza de NY en audiencia de Gerardo Mérida Sánchez

La Jueza federal Katherine Polk advirtió que la evidencia podría ser abundante en la acusación que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho en contra de Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

El General retirado es uno de los 10 personajes públicos de Sinaloa, entre funcionarios y ex funcionarios, incluido al Gobernador Rubén Rocha Moya, que el Gobierno de Estados Unidos ha acusado de tener vínculos para operar a beneficio de la facción de “Los Chapitos”.

El Gobierno de México ha argumentado que Estados Unidos no ha aportado a la administración federal las pruebas suficientes para poder procesarlos, como ha solicitado la administración de Donald Trump al demandar su extradición.

Gerardo Mérida Sánchez fue señalado por las autoridades estadounidenses de recibir sobornos mensuales de la facción del Cártel de Sinaloa para recibir información sobre los operativos.

Este 1 de junio el ex Secretario de Seguridad estatal compareció ante la corte y afrontó las acusaciones de la Jueza Katherine Polk.

“Evidencia podría ser abundante”, refirió sobre las pruebas que hay en la acusación en su contra.

Por ello, dio un plazo de 60 días para volver a comparecer en lo que la Fiscalía entrega las pruebas que se han presentado y las opciones que tiene para el juicio.

Según reportes, la audiencia tuvo un retraso pero fue un encuentro breve.

El periodista Arturo Ángel destacó que la Jueza ha dicho que el volumen de la evidencia es tal que se necesitan dos meses para que la Fiscalía la procese y entregue a la defensa.

“Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, refirió el periodista sobre lo dicho por Polk.