Ex director de la DEA pide a México reforzar cooperación con EU contra cárteles

A ampliar la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado, e integrarse a una coalición internacional contra los cárteles, llamó Derek Maltz Sr, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), al Gobierno de México.

Este jueves, Maltz sostuvo que la lucha contra los “cárteles del terror” requiere una cooperación “implacable” y un liderazgo decidido por parte de ambos países para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

El ex jefe de la DEA expresó su confianza en que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continúe fortaleciendo la colaboración con EU y planteó la posibilidad de solicitar el apoyo de las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos criminales que operan en territorio mexicano.

El ex funcionario afirmó que los cárteles han utilizado las drogas sintéticas como un arma que ha provocado la muerte de cientos de miles de estadounidenses y ha contribuido a desestabilizar comunidades en el hemisferio occidental.

Aseguró que una mayor coordinación entre ambos países permitiría interrumpir las operaciones de estas organizaciones, salvar vidas y fortalecer la seguridad regional.

En su mensaje, Maltz exhortó a México a sumarse a la “Coalición Contra los Cárteles”, integrada, según señaló, por varios países de América Latina, y agradeció a Newsmax por difundir el tema.

Maltz ejerció como director interino de la DEA entre enero y mayo de 2025, al regreso del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Sus declaraciones más recientes se suman a una serie de pronunciamientos previos en los que ha exigido a las autoridades mexicanas mayor firmeza frente a la corrupción institucional que, según Washington, favorece a las organizaciones criminales transnacionales.