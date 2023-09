Derek S. Maltz, ex director de operaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), difundió este sábado la primera fotografía de Ovidio Guzmán López de camino a Estados Unidos, tras su extradición desde México.

El hijo de “El Chapo” fue trasladado en helicóptero al Aeropuerto Internacional de Toluca para tomar un avión con rumbo a Chicago, donde fue entregado para ser presentado ante una Corte de Illinois por delitos de tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana.

Será juzgado en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre ellos el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina, mariguana, heroína y fentanilo, así como por lavado de dinero, portación de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de participación en una actividad criminal continua.

De acuerdo al diario estadounidense The New York Times, se espera que Ovidio comparezca ante la Corte de Distrito Federal del Distrito Norte de Illinois el lunes 18 de septiembre de 2023, audiencia de presentación de cargos en la que estaría representado por Jeffrey Lichtman, abogado que también contrató su padre, el ex líder del Cártel de Sinaloa.

“El Ratón” fue recapturado por el Gobierno de México el 5 de enero de 2023, en Culiacán, Sinaloa. El Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos presentó a la Fiscalía General de la República (FGR), el 27 de febrero del mismo año, la petición formal de extradición contra Guzmán López.