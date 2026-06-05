Ex director de la DEA urge a Harfuch a entregar a funcionarios mexicanos acusados en NY

“ES HORA DE QUE los oficiales mexicanos liderados por @OHarfuch detengan a los funcionarios corruptos que fueron recientemente acusados en el @SDNYnews y los envíen a Nueva York para enfrentar la justicia”, publicó el ex funcionario estadounidense.

A través de su cuenta en la red social X, Maltz señaló directamente a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, para que encabece las acciones contra los funcionarios mexicanos recientemente acusados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La guerra contra los cárteles mexicanos fracasará si México no detiene y extradita a los funcionarios corruptos que facilitan el tráfico de drogas, el contrabando de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia, afirmó Derek Maltz, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Los 10 funcionarios acusados ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril pasado son Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa; el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general con licencia de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y ex Secretario de Seguridad Pública estatal; Enrique Alfonso Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Maltz, quien ejerció como director interino de la DEA entre enero y mayo de 2025 al regreso del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca, sostuvo que los cárteles no operan de forma aislada, sino que dependen de manera sustancial de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales.

“La lucha contra los cárteles del ‘Terror Mexicano’ no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los habilita”, escribió.

Además, advirtió que mientras los actores corruptos continúen protegiendo y lucrando con la actividad de los cárteles, “estas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán”.

En ese sentido, consideró que cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de las organizaciones criminales deberá incluir investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboren con grupos delictivos y una cooperación internacional sólida en los niveles federal, estatal y local.

“Derrotar a los cárteles requiere apuntar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, puntualizó Maltz en su publicación desde Washington, D.C.

Las declaraciones de Maltz se producen en el contexto de una creciente presión del Gobierno de EU sobre México para que profundice la cooperación en materia de seguridad y extradición, luego de que el SDNY formuló cargos contra los 10 funcionarios sinaloenses.

De los acusados, Mérida Sánchez, quien se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo pasado; y Díaz Vega, quien se entregó el 15 del mismo mes, son los únicos que ya enfrentan proceso ante tribunales de Nueva York, mientras los ocho restantes permanecen en México, donde la Fiscalía General de la República mantiene abiertas sus propias investigaciones.

La postura del ex funcionario estadounidense refuerza la línea de la administración Trump respecto a exigir resultados concretos a las autoridades mexicanas en el combate a la corrupción institucional que, según Washington, alimenta el poder de las organizaciones criminales transnacionales.