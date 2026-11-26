El ex director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Derek Maltz, pidió al Gobierno de México enviar a Estados Unidos al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al presunto narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, para que enfrenten procesos judiciales en ese país.

En un mensaje publicado en la red social X, Maltz elogió la operación conjunta entre México y Estados Unidos que derivó en la captura de Meza Flores y agradeció la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, y de los elementos que intervinieron en el despliegue.

“Ahora, ¿podrían por favor enviar a este importante líder del cártel y a los otros funcionarios corruptos, como Rocha Moya, previamente acusados en Estados Unidos, en el mismo avión a América para que todos enfrenten la justicia”, escribió, quien ubicó la detención dentro de una estrategia regional contra las organizaciones criminales.

Esa misma postura la amplió en una entrevista con la cadena Fox News, donde sostuvo que “en esta coalición de las Américas contra los cárteles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ahora solicita la ayuda de Estados Unidos con sus fuerzas militares”.

Maltz afirmó que varios gobiernos de América Latina sumaron esfuerzos contra esos grupos y planteó que debían recibir el tratamiento de organizaciones terroristas, con el empleo de todas las capacidades, la experiencia y la tecnología disponibles.

El 24 de noviembre, la Fiscalía General de la República informó que la viabilidad de la extradición de Meza Flores a Estados Unidos dependerá del procedimiento y las formalidades previstas en el tratado bilateral vigente en la materia.

Según un comunicado de la FGR, el presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva en Sinaloa, internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, tiene en su contra una solicitud de extradición de la Corte Federal para el Distrito de Columbia.

“El procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición”, precisó la FGR, que añadió que en tanto se resuelva ese trámite el detenido continuará sujeto a lo que determinen las autoridades mexicanas.

La precisión del Ministerio Público federal se dio un día después de que la Fiscal Ernestina Godoy Ramos, planteó que Meza Flores sería juzgado en México antes de considerar cualquier entrega a Estados Unidos.

“Vamos a juzgarlo aquí en el País. Acaba de pedir una duplicidad (del término constitucional), vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el País”, puntualizó Godoy Ramos el 23 de noviembre, en una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados.

Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre en un operativo de fuerzas federales en Guasave, en el norte de Sinaloa, acción que provocó una respuesta violenta de grupos delictivos en la zona.

Tras su captura fue trasladado de madrugada a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, para el desarrollo de diligencias ministeriales.

El señalado también como líder del Cártel de Guasave recibió prisión preventiva oficiosa, lo mismo que otros integrantes del grupo criminal detenidos en el mismo operativo, y su audiencia de vinculación a proceso está programada para el 28 de noviembre.