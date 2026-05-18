Ex fiscal federal de EU tomará la defensa de Gerardo Mérida ante corte de Nueva York

La Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó ayer que Sarah Rebecca Krissoff, ex Fiscal adjunta federal especializada en fraude financiero, lavado de dinero, crimen organizado y delitos cibernéticos, asumirá la representación legal del General de División retirado y ex Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, procesado por cargos de narcotráfico ante ese Tribunal federal.

Registros judiciales actualizados confirmaron que Mérida Sánchez optó por no contratar un abogado privado, razón por la cual la Corte determinó asignarle a Krissoff, litigante que por determinación judicial representa a personas procesadas que deciden no costear su propia defensa. El 16 de mayo de 2026, Krissoff acompañó ya al ex funcionario en su audiencia inicial de procesamiento.

La próxima audiencia, que constituirá la primera revisión formal del proceso en contra del ex General retirado, quedó programada para el 1 de junio de 2026. El Juez encargado del caso ordenó extender el plazo del juicio rápido hasta esa fecha, en atención a la gravedad de los cargos y la cantidad de evidencia por procesar, aspectos que llevaron al tribunal a declarar el expediente como un proceso de alta complejidad.

Krissoff es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Se desempeñó como Fiscal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York de 2008 a 2021, periodo en el que coordinó investigaciones sobre fraude financiero complejo, lavado de dinero, crimen organizado, fraude en el sector salud y delitos cibernéticos. En 2017, el Departamento de Justicia de EU le otorgó el Premio al Fiscal General al Servicio Excepcional, y en 2021 fue nominada a Fiscal del Año en la categoría Mujeres en las Fuerzas del Orden Federales. Durante 2015 ejerció en la subdirección técnica de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y desde 2021 forma parte de la firma de abogados Cozen O’Connor.

En el caso específico de Mérida Sánchez, Krissoff tendrá dos líneas de acción paralelas. La primera consiste en analizar las pruebas que los fiscales están obligados a descubrir y con las que pretenden demostrar en juicio que el ex funcionario colaboró con el Cártel de Sinaloa; para ello, podrá apoyarse en colegas o en un equipo de investigación privado. La segunda implica representar los intereses del ex Secretario en una eventual negociación para declararse culpable y evitar el juicio oral, lo que incluye el trabajo conjunto de análisis de la evidencia que el propio acusado pudiera aportar.

Mérida Sánchez se entregó a autoridades de EU el 11 de mayo de 2026 en Arizona y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Se desempeñó como titular de la SSP de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EU, habría recibido sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales por parte de la facción de Los Chapitos, a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios.