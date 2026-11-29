Derek Maltz, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pidió el sábado 28 de noviembre que México envíe a Estados Unidos al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, para que respondan ante la justicia de ese país.
El ex funcionario estadounidense publicó su petición en X, ocho días después de la captura del presunto líder criminal y aseguró que podría mandar un “mensaje contundente” de colaboración entre ambos países.
“Hacerlo enviaría un mensaje contundente al mundo sobre nuestro compromiso compartido con el Estado de derecho”, escribió Maltz. En su mensaje, publicado en inglés, planteó que la entrega de ambos beneficiaría a México y a Estados Unidos y permitiría que enfrentaran los cargos federales en su contra.
La petición estuvo acompañada de una ilustración de Rocha Moya y Meza Flores a bordo de una aeronave, además de la imagen de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con la frase “Welcome to America”.
Rocha Moya enfrenta una acusación que el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública el 29 de abril, junto con señalamientos contra otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que el político recibió apoyo de “Los Chapitos” para llegar a la Gubernatura y que, a cambio, habría ofrecido protección a sus operaciones. Se trata de acusaciones pendientes de resolución judicial.
El Gobernador con licencia ha rechazado los señalamientos y negado vínculos con el narcotráfico. Se separó del cargo a principios de mayo y anunció su regreso el 21 de agosto, después de 112 días de ausencia. Al día siguiente solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido, tras los cuestionamientos que provocó su reincorporación.
“El Chapo” Isidro, por su parte, fue detenido el 20 de noviembre en Guasave por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, según la Secretaría de la Defensa Nacional. La dependencia lo identifica como presunto jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
El pronunciamiento de Maltz coincidió con la reanudación de la audiencia en la que una jueza federal deberá decidir si vincula a proceso a “El Chapo” Isidro, recluido en el Altiplano. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de metanfetamina con fines de comercio.
Estados Unidos ya presentó una solicitud de extradición de Meza Flores, originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia. La FGR aclaró el 24 de noviembre que su posible entrega dependerá de los procedimientos previstos en el tratado bilateral y de los tiempos diplomáticos. Mientras se determina su viabilidad, el detenido continuará a disposición de las autoridades mexicanas.