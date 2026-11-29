Derek Maltz, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pidió el sábado 28 de noviembre que México envíe a Estados Unidos al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, para que respondan ante la justicia de ese país. El ex funcionario estadounidense publicó su petición en X, ocho días después de la captura del presunto líder criminal y aseguró que podría mandar un “mensaje contundente” de colaboración entre ambos países. “Hacerlo enviaría un mensaje contundente al mundo sobre nuestro compromiso compartido con el Estado de derecho”, escribió Maltz. En su mensaje, publicado en inglés, planteó que la entrega de ambos beneficiaría a México y a Estados Unidos y permitiría que enfrentaran los cargos federales en su contra.

La petición estuvo acompañada de una ilustración de Rocha Moya y Meza Flores a bordo de una aeronave, además de la imagen de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con la frase “Welcome to America”. Rocha Moya enfrenta una acusación que el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública el 29 de abril, junto con señalamientos contra otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que el político recibió apoyo de “Los Chapitos” para llegar a la Gubernatura y que, a cambio, habría ofrecido protección a sus operaciones. Se trata de acusaciones pendientes de resolución judicial. El Gobernador con licencia ha rechazado los señalamientos y negado vínculos con el narcotráfico. Se separó del cargo a principios de mayo y anunció su regreso el 21 de agosto, después de 112 días de ausencia. Al día siguiente solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido, tras los cuestionamientos que provocó su reincorporación.