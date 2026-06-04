Ex militar mexicano buscado por caso Ayotzinapa es detenido en California por el ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo en Hawthorne, California, a Enrique Martínez Chávez, ex militar mexicano vinculado al caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Según un comunicado de la agencia, Martínez Chávez, de 32 años, es buscado en México por desaparición forzada de personas cometida durante su pertenencia al Ejército Mexicano.

El comunicado de ICE precisa que el detenido permanecerá bajo custodia de la agencia hasta que pueda ser enviado de regreso a México.

Martínez Chávez figuraba entre los elementos señalados en 2023, cuando la Fiscalía General de la República obtuvo 16 órdenes de aprehensión contra oficiales y tropa del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

La detención se produce en un contexto de tensión bilateral respecto a la cooperación judicial entre México y Estados Unidos.

A mediados de mayo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo censuró la falta de reciprocidad en ese ámbito y citó casos de alto impacto pendientes de resolución.

“Hay casos gravísimos para México, factureros, ex gobernadores acusados de delincuencia organizada. (El caso) Ayotzinapa no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, señaló Sheinbaum Pardo.

El Gobierno de México ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos desde 2018 sin que se haya concluido ninguna, según datos oficiales.

En ese contexto, la administración encabezada por Sheinbaum Pardo ha defendido su decisión de exigir información adicional en procesos abiertos en Washington contra ciudadanos mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por autoridades estadounidenses.

El caso Ayotzinapa, que data de septiembre de 2014, involucra la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala y continúa siendo uno de los expedientes de mayor impacto político y social en la historia reciente de México.

La detención de Martínez Chávez en territorio estadounidense representa el primer movimiento concreto en materia de cooperación judicial bilateral respecto a los militares señalados en el caso.