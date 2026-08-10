Ex oficial de CBP es condenado a nueve años por permitir al Cártel de Sinaloa el ingreso de drogas

Jesse Clark García, ex oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, fue condenado a nueve años de prisión en San Diego por facilitar el paso de vehículos vinculados al Cártel de Sinaloa con cargamentos de de drogas en el puerto de entrada de Tecate.

La sentencia de García es resultado de una investigación conjunta que destapó una trama de corrupción, según el reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El ex oficial se declaró culpable en julio de 2025 de facilitar sus horarios y asignaciones de carril a una organización de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, permitiendo el cruce de cocaína, metanfetamina y fentanilo.

“El oficial García traicionó su juramento, a sus compañeros y a su país. La conducta del oficial Garcia justificaba esta condena considerable”, declaró el fiscal federal Adam Gordon.

Para coordinarse con los narcotraficantes, García y su coacusado Diego Bonillo utilizaban un código de emojis en mensajes de texto.

Así, comunicaban sus turnos y asignaciones de carril, permitiendo que el cártel dirigiera vehículos cargados de droga hacia sus puntos de inspección sin ser revisados.

García también aprovechó las políticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para cambiar de turno y ubicarse en carriles no asignados.

En ocasiones, reportaba falsamente problemas técnicos que impedían las revisiones obligatorias, facilitando la entrada de narcóticos.

A cambio de su colaboración, García recibía al menos 10 mil dólares por cada vehículo que cruzaba.

Las pruebas mostraron que sus ganancias ilícitas financiaron un estilo de vida superior a su salario, incluyendo compras de lujo, un vehículo de alta gama y un rancho en México.

Durante la investigación, García intentó evadir a las autoridades.

Dejó de presentarse a trabajar, ignoró consultas de supervisores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y fue visto conduciendo hacia México en marzo de 2024.

Las autoridades mexicanas lo detuvieron el 2 de mayo de 2024, a petición de Estados Unidos, y lo transfirieron a custodia estadounidense esa misma noche.

El 8 de julio de 2025, García se declaró culpable de nueve cargos por delitos, incluyendo conspiración para importar sustancias controladas.

Admitió haber facilitado la entrada de al menos 100 kilogramos de fentanilo, 107 kilogramos de metanfetamina y 270 kilogramos de cocaína.

Joseph V. Cuffari, Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que los empleados que abusan de sus cargos y traicionan la confianza pública rendirán cuentas.

Indicó que la Oficina del Inspector General continuará erradicando la corrupción.

Mark Remily, agente especial a cargo del FBI en San Diego, señaló que García “mostró un total menosprecio por el juramento que prestó como oficial de la CBP para proteger a nuestras comunidades”.

Remily añadió que la sentencia demuestra el compromiso del FBI de erradicar a individuos indignos.

Sara Esparagoza, agente especial a cargo de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP en San Diego, indicó que la oficina “mantiene un compromiso inquebrantable de defender los más altos estándares dentro de nuestras filas” y que quienes traicionen la confianza pública rendirán cuentas.

Los fiscales federales adjuntos Shauna R. Prewitt, Sean Van Demark y Bianca Calderon-Peñaloza procesaron el caso.