Ex Príncipe Andrés de Inglaterra es detenido por presunta mala conducta en cargo público

Andrew Mountbatten-Windsor, ex Príncipe y ex Duque de York, fue detenido en Norfolk, Reino Unido, por la policía de Thames Valley bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el marco de una investigación relacionada con documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

La aprehensión ocurrió la mañana de este jueves en una residencia del entorno de la finca de Sandringham, mientras agentes realizaron cateos simultáneos en inmuebles ubicados en los condados de Berkshire y Norfolk.

Según comunicados y reportes policiales, elementos de la policía de Thames Valley arrestaron a un hombre de poco más de 60 años en Norfolk el 19 de febrero de 2026, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, y confirmaron que el detenido quedó bajo custodia mientras se ejecutaban órdenes de registro en al menos dos propiedades.

Aunque el comunicado oficial no mencionó su nombre, la descripción del sospechoso, los lugares inspeccionados y los antecedentes coincidieron con Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 años, hermano menor del Rey Carlos III.

La detención se produjo el mismo día en que el ex miembro de la familia real británica cumplió 66 años y después de varias jornadas de presencia policial alrededor de la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra.

Los señalamientos contra Mountbatten-Windsor se relacionaron con su etapa como enviado de comercio del Reino Unido entre 2001 y 2011, a partir de la liberación, el 30 de enero de 2026, de millones de documentos del expediente de Jeffrey Epstein por parte de autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con esos registros, el ex Príncipe habría compartido con Epstein reportes confidenciales de viajes oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur en 2010, elaborados en el desempeño de su papel como enviado comercial británico, lo que constituyó la base de la hipótesis de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Paralelamente, la policía de Thames Valley examinó alegaciones adicionales sobre el traslado de al menos una mujer al Reino Unido para encuentros sexuales con Mountbatten-Windsor organizados por Epstein, así como el posible intercambio de información sensible durante esa relación.

Las investigaciones actuales se detonaron por una denuncia presentada por el grupo antimonárquico Republic, que acusó a Andrew Mountbatten-Windsor de presunta mala conducta en un cargo público y posible violación de secretos oficiales, a raíz de la publicación de los documentos del caso Epstein.

La policía de Thames Valley informó a inicios de febrero de 2026 que evaluaba si existían elementos suficientes para abrir una pesquisa formal sobre dichos señalamientos, lo que derivó en la detención del ex Duque de York y en las diligencias realizadas en Sandringham y en propiedades vinculadas a su antigua residencia en la finca de Windsor.

Mountbatten-Windsor ha negado de manera reiterada todas las acusaciones relacionadas con Epstein, tanto en el ámbito civil como en las pesquisas recientes.

El ex Príncipe se retiró de sus funciones oficiales en la familia real en 2019, después de una entrevista televisiva en la que habló de su relación con Epstein, y en 2022 alcanzó un acuerdo legal con Virginia Giuffre, quien lo acusó de agresión sexual cuando ella tenía 17 años, acuerdo en el que él no reconoció responsabilidad.

En octubre de 2025, el Rey Carlos III le retiró el tratamiento de príncipe y el uso de títulos honoríficos, además de impulsar su salida de la residencia oficial en el Royal Lodge, lo que llevó a Mountbatten-Windsor a mudarse a una propiedad en Sandringham a inicios de 2026.

De acuerdo con especialistas consultados por la prensa británica, el delito de mala conducta en un cargo público es una figura compleja de acreditar, que requiere probar que un funcionario abusó de las responsabilidades de su puesto de manera grave y sin justificación razonable.

La legislación del Reino Unido permite que una persona detenida bajo estas sospechas permanezca bajo custodia hasta 96 horas, con extensiones autorizadas por mandos policiales y un tribunal, antes de que la fiscalía decida si formula cargos, la libera sin imputación o la deja en libertad bajo investigación.

Mientras tanto, la familia real británica ha reiterado en comunicados recientes su disposición a colaborar con las autoridades en todas las indagatorias relacionadas con los documentos del caso Epstein y con las actividades de Andrew Mountbatten-Windsor durante su etapa como enviado de comercio del Reino Unido.