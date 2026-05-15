$!Ex Secretario de Seguridad en Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en Arizona

El ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, el pasado 11 de mayo. El ex funcionario es uno de los señalados en la denuncia que el Gobierno de Estados Unidos interpuso contra funcionarios de Sinaloa, entre ellos el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El periodistas Arturo Ángel documentó el proceso de detención, así como su traslado hacia Nueva York, donde enfrentaría el proceso penal. “Breaking: CAE EL PRIMERO de la acusación vs Rubén Rocha. Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona. Ya ha sido trasladado a Nueva York para ser formalmente procesado por su presunto nexo con el Cartel de Sinaloa”, consignó en sus redes sociales acompañado de dos documentos.



