Expertos alertan de que las nuevas sanciones de EU pueden convertir a Cuba en una ‘Gaza silenciosa’

Expertos en derechos humanos* de la ONU condenaron este jueves las recientes medidas de Estados Unidos contra Cuba, calificándolas de intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción, e instaron a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desate una “Gaza silenciosa” en la isla, como advirtieron cuatro miembros del Congreso estadounidense tras visitar Cuba.

Las sanciones unilaterales de EU, que se han ampliado desde junio de 2026 para afectar a sectores clave de la economía cubana, incluyen desde el 23 de julio a empresas energéticas, lo que ha bloqueado aún más la adquisición de combustible, incluso por motivos humanitarios, en un momento en que la isla sufre una aguda escasez de combustible y ha vivido recientemente su tercer apagón nacional de grandes proporciones.

“Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo”, denunciaron varios relatores** de derechos humanos, tras conocerse que la basura sin recoger se acumula en partes de La Habana, lo que agrava el riesgo de propagación de enfermedades.

Sanción energética agrava el colapso de servicios básicos

Los expertos señalaron que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural.

Las agencias de la ONU en Cuba han advertido de los crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad, con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer.

“La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana”, afirmaron los expertos.

EU describe a Cuba como una “amenaza” sin pruebas

El 20 de julio, el Departamento de Estado de EU publicó un informe titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, en el que describe a Cuba como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica, aunque los expertos deploran que carezca de pruebas concretas de que Cuba apoye el terrorismo o actividades subversivas.

Los expertos subrayaron que las medidas coercitivas unilaterales ilegales de EU contra Cuba contravienen el Artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el embargo de décadas contra la isla.

“El Gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional”, afirmaron los expertos.

“El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales”, añadieron.