Expertos condenan la escalada de ataques contra palestinos en Gaza y Cisjordania

Una quincena de expertos de Naciones Unidas* condenaron este lunes el fuerte aumento de los ataques contra civiles palestinos en todo el territorio ocupado durante el mes de julio, registrando un agudo deterioro de una situación de derechos humanos ya de por sí catastrófica.

A pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, las fuerzas israelíes han matado a unos 160 palestinos en Gaza solo en julio, elevando el número de muertos en la Franja desde el cese de hostilidades a más de mil 200.

Entre las víctimas se cuentan mujeres, niños, personas mayores y otros que se habían refugiado en tiendas de campaña y en áreas a las que habían sido dirigidos por su propia seguridad.

“La mayoría de los asesinatos ocurrieron en zonas de desplazamiento densamente pobladas como Al-Mawasi, lejos de la llamada línea amarilla. Ningún lugar en Gaza es seguro”, afirmaron los expertos** en un comunicado.

Los relatores especiales denunciaron con alarma que bloques residenciales enteros reciben órdenes de evacuación justo antes de que los cazas los destruyan, profundizando la ya grave crisis de refugio.

“El continuo avance hacia el oeste de la llamada línea amarilla, la construcción de una barrera de 23 kilómetros a lo largo de la misma y la detonación sistemática de edificios residenciales están reconfigurando la geografía de Gaza ilegalmente ocupada mediante la fuerza y el desplazamiento”, afirmaron.

Los expertos también condenaron los ataques contra hospitales y refugios, la muerte de agentes de policía y personal contratado por la ONU, los ataques contra pescadores, y los secuestros y abusos cometidos por grupos armados que supuestamente colaboran con el Ejército israelí, así como la muerte de trabajadores humanitarios.

“El genocidio continúa sin cesar”, sentenciaron.



Tierras inaccesibles, insumos bloqueados

En cuanto a la crisis humanitaria, advirtieron que la ayuda alimentaria todavía no está entrando libremente en Gaza, mientras que los productos introducidos a través de canales comerciales son ultraprocesados y no son nutricional ni culturalmente adecuados. “Con las tierras de cultivo y el agua potable inaccesibles y los insumos agrícolas bloqueados, los palestinos no pueden alimentarse por sí mismos”, afirmaron, añadiendo que la carga recae con mayor peso en los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. También señalaron que la inseguridad alimentaria está alimentando un aumento de la violencia de género y del matrimonio infantil.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, los expertos lamentaron la muerte de al menos 14 palestinos en julio, la mayoría de ellos en los últimos 10 días, así como muertes derivadas de las restricciones de movimiento, entre ellas la de un bebé de cuatro meses y el aborto espontáneo de una mujer embarazada después de que las ambulancias fueran bloqueadas en puestos de control militares.

“Cuando los puestos de control y las puertas amenazan la vida de los bebés, las mujeres embarazadas y sus hijos por nacer, las restricciones de movimiento se convierten en instrumentos letales”, afirmaron.



’El terror de los colonos no es espontáneo’

Los expertos quedaron particularmente conmocionados por el aumento del terror de los colonos, que culminó el 24 de julio en Tell, al suroeste de Nablus, donde cuatro hombres palestinos de una misma familia fueron tiroteados y asesinados durante enfrentamientos en los que participaron colonos armados y soldados.

En los días siguientes, unos 80 residentes de Tell fueron detenidos, y más de 20 pogromos o ataques organizados fueron registrados en toda Cisjordania en un solo fin de semana: mezquitas, viviendas y granjas rurales quemadas, infraestructura hídrica destruida, comunidades enteras desplazadas por la fuerza.

“El terror de los colonos no es espontáneo; opera con la protección, y a menudo la participación, de las fuerzas de ocupación israelíes, en conjunto con la expansión récord de asentamientos, demoliciones masivas, incautaciones de tierras y el cierre prolongado de campos de refugiados, todo ello sostenido y alentado por miembros del gabinete israelí”, denunciaron.

Los expertos recordaron que, en su Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, y pidió que se ponga fin a la misma lo más rápidamente posible.

“Dos años después, en lugar de verse obligado a cumplir, se ha permitido a Israel acelerar precisamente las políticas que la Corte declaró ilegales”, afirmaron. “Los Estados que ayudan o asisten a Israel, política, militar o financieramente, a mantener esta situación ilegal están ellos mismos violando el derecho internacional. Esto golpea el corazón del orden jurídico multilateral, y más aún en medio de un genocidio y de una campaña declarada abiertamente de limpieza étnica”.

*Los expertos:

- Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967

- Alexandra Xanthaki, relatora especial en el ámbito de los derechos culturales

- Farida Shaheed, relatora especial sobre el derecho a la educación

- Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

- Zvezdan Pirtošek, experto independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad

- Sofía Monsalve Suárez, relatora especial sobre el derecho a la alimentación

- George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo

- Katarina Schwarz, relatora especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas

- Paula Gaviria Betancur, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos

- Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión

- Ashwini K.P., relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia

- Mariângela Simão, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

- Gina Romero, relatora especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación

- Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

- Shalmali Guttal (presidenta),

- Carlos Duarte, Davit Hakobyan, Uche Ofodile, Geneviève Savigny, grupo de trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales

**Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben remuneración por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan en su calidad personal y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Las opiniones o puntos de vista expresados son únicamente los de los autores y no representan necesariamente los de la ONU o la ACNUDH.