$!Expertos piden a Venezuela eliminar las trabas a la sociedad civil tras los terremotos

Expertos independientes de la ONU* pidieron este viernes a las autoridades venezolanas eliminar las restricciones que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuya participación consideran indispensable para la recuperación y reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.

Según los expertos, la catástrofe ha agravado las vulnerabilidades de la población y profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos que Venezuela atraviesa desde hace años.

“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta”, afirmaron.

Organizaciones de derechos humanos, redes vecinales y entidades nacionales e internacionales participan en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de medicamentos, suministros sanitarios y otros servicios esenciales.

Los expertos señalaron que parte de esa asistencia no llegaría a las comunidades afectadas sin la intervención de estas organizaciones.