Apenas el pasado 3 de mayo, el ex presidente estadounidense emitió un comunicado en el que afirma que la elección en la que ganó Joseph Biden, fue robada con un fraude, así que, al no cambiar las condiciones por las que fue vetado, no existía una razón para devolverle su cuenta.

Facebook creó la Junta de Supervisión hace un año, para decidir respecto a casos difíciles sobre lo que pueden o no publicar usuarios de la red social. Cada caso es decidido por al menos cinco miembros de dicho órgano interno, que en total conforman 20 personas.

La Junta de Supervisión de la red social evalúa los casos de forma individual, con base en las reglas de Facebook, aunado a los principios internacionales de derechos humanos y buscando las opiniones de expertos externos e integrantes del público.

En el caso de Trump, la Junta recibió más de 9 mil comentarios del público y la decisión respecto ratificar el veto para la cuenta del magnate neoyorquino, fue aprobada por la mayoría del órgano interno de la red social en pleno. Facebook acordó cumplir con la decisión, que no puede ser apelada, sin importar el sentido en el que viniera.

Como parte del fallo, la Junta de Supervisión dio un plazo de 6 meses a dicha red social para que, cumplido dicho plazo, revisar nuevamente la decisión de mantener el veto al ex mandatario republicano a colocar mensajes en la página de Facebook e Instagram.

En respuesta a la decisión, el vicepresidente de asuntos globales y comunicaciones de Facebook, Nick Clegg, expresó su satisfacción porque la Junta de Supervisión respaldó la decisión tomada en enero y explicó que se trató de “circunstancias sin precedentes justificaron la excepcional medida que tomamos”.

La suspensión indefinida de la cuenta de Trump en Facebook se dio luego de que la red social determinara que el ex mandatario incitó con un discurso previo al asalto al Capitolio, a los miles de sus seguidores a intentar socavar el proceso democrático y constitucional.

El pasado 7 de enero, Mark Zuckerberg, presidente y fundador de Facebook, además de dueño de Instagram, anunció que ambas redes sociales darán de baja de forma “indefinida” las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de una publicación en Facebook, Zuckerberg indicó que el entonces presidente de EU decidió “condonar en vez de condenar” las acciones de sus seguidores en el Capitolio. El empresario también aseguró que durante años han permitido al presidente Trump usar la plataforma, siempre de acuerdo con las reglas de uso del servicio.

Además, indicó que es cierto que habían tenido que eliminar o restringir su contenido, pero nunca se inhabilitó la cuenta, debido a que Facebook “cree que el público tiene derecho a acceder al discurso político más amplio, incluso el que es controversial”.

Sin embargo, Mark Zuckerberg advirtió que “incitar a la insurrección violenta en contra de una democracia” es distinto. Además de Facebook, Donald Trump fue vetado de otras redes sociales, como Twitter, la china TikTok, Twitch y la plataforma YouTube.

Mientras tanto, en Twitter, que había bloqueado por 12 horas la cuenta del mandatario estadounidense, Trump volvió, luego de que eliminara los tres tuits que le llevaron a la suspensión del servicio, según confirmó la red social al medio digital especializado TechCrunch.

Un día antes, tras el asalto al Capitolio en Washington D.C. -que dejó como saldo 5 personas fallecidas-, Twitter censuró al presidente de EU, argumentando que sus publicaciones incumplían las reglas de la red social, lo cual prohibía a los usuarios dar me gusta, retuit, comentar o difundir.

AMLO CONDENA CENSURA EN REDES SOCIALES

El mismo 7 de enero pasado, desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la censura en redes sociales a su homólogo estadounidense, ya que argumentó, esto atenta contra las libertades.

“Este es un tema importante porque aquí nos han querido censurar, bueno hemos padecido de censura siempre, celebramos la nueva etapa, el ingreso a lo social y lo político de las redes, el que ustedes puedan libremente manifestarse y expresarse”, señaló el mandatario mexicano.

“Pero, imagínense que Twitter, como empresa, decida: usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña. Va en contra de las buenas costumbres, del bando de policía y buen Gobierno”, expresó el político tabasqueño.

“Vamos a ver eso, porque si se censura en las redes sociales, ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales, históricamente, se han sometido al poder con honrosas excepciones”, reflexionó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo; si ahí empieza a ver censura pues es motivo de preocupación. Yo llamo a la atención sobre este tema porque si no aquí, pues nada más sería el Reforma, El Universal, y las televisoras, y las estaciones de radio, y los comentaristas. Y allá afuera pues lo que diga el Washington Post, y lo que diga el New York Times y lo que digan las grandes cadenas de televisión. ¿Y la gente?”, cuestionó.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto. No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso”, abundó el presidente mexicano.

“No acepto eso. Tenemos que auto limitarnos todos y garantizar la libertad, cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir si nosotros estamos por las libertades. Eso lo digo porque existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos fue precisamente el que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades, la gente pudo comunicarse abiertamente sin censura”, finalizó.