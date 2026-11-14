Falla durante sustitución de cableado provocó suspensión de vuelos en EU

La sustitución de cableado de cobre por fibra óptica en una instalación remota habría provocado las fallas en el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos que obligaron a suspender operaciones y dejaron más de 10 mil aviones en tierra, explicó el Secretario de Transporte de EU, Sean Duffy.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que el problema se originó durante trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), cuando un equipo que estaba siendo reemplazado comenzó a afectar a otros dispositivos de la red.

La interrupción también tuvo consecuencias para los pasajeros mexicanos: alrededor de 18 mil personas resultaron afectadas por modificaciones y cancelaciones de vuelos con destino a Estados Unidos.



Sistema de tecnología es antiguo

Duffy indicó que la falla fue relacionada con la antigüedad de los sistemas de telecomunicaciones utilizados por la FAA, que todavía dependen de tecnología analógica y cableado de cobre, pese a que otras instituciones estadounidenses ya migraron a redes de fibra óptica.

Detalló que, mientras un contratista llevaba a cabo trabajos de mantenimiento en una ubicación remota, el equipo que se encontraba en proceso de sustitución comenzó a generar problemas en otros dispositivos de la red.

“Lo que estamos investigando es ver si hubo incompetencia, si fue un error humano de parte del contratista o si se instaló un router que no funcionó bien”, explicó.

Añadió que el dispositivo provocó más de mil intentos de conexión cada pocos segundos, situación que afectó las comunicaciones con las aeronaves y ocasionó algunas interrupciones en los sistemas de radar.

Ante el riesgo para las operaciones, las autoridades determinaron cerrar temporalmente el espacio aéreo para permitir que los aviones aterrizaran de manera segura y aislaran el problema.

Duffy también descartó que, hasta el momento, existan indicios de que la interrupción haya sido consecuencia de un ataque informático o de la intervención de algún gobierno extranjero.

“No creemos que esto fuera un ciberataque. Fue el sistema de la Administración Federal de Aviación que falló, o el contratista que falló, o el equipo falló y causó estas interrupciones”, afirmó.

El Secretario indicó que, una vez aislada la falla en la instalación remota, los sistemas comenzaron a operar nuevamente con normalidad. Asimismo, aseguró que las operaciones aéreas ya se encontraban restablecidas al momento de la conferencia.



Modernización de infraestructura aérea

El funcionario aprovechó la conferencia para insistir en la necesidad de acelerar la modernización del sistema de control de tráfico aéreo estadounidense, al considerar que la infraestructura tecnológica tiene rezagos que representan riesgos para las operaciones.

Explicó que el Congreso autorizó 12 mil 500 millones de dólares para avanzar en estos trabajos y detalló algunos de los resultados alcanzados durante el último año.

Mencionó que se ha sustituido el 69 por ciento del cableado de cobre destinado a las comunicaciones por fibra óptica; además, se actualizaron los sistemas de 143 torres de control y se modernizaron 469 sitios de radio para mejorar la comunicación entre pilotos y controladores aéreos.

Duffy señaló que todavía existen equipos y sistemas del siglo pasado en las torres de control y radares, por lo que pidió al Congreso mantener la inversión para completar la renovación tecnológica.

“Todavía estamos usando tecnología del siglo pasado, estamos tratando de cambiar a equipos electrónicos, sistemas electrónicos en las torres de control y radares”, sostuvo.

También reconoció que las afectaciones del día anterior evidenciaron la capacidad de los controladores aéreos y pilotos para responder ante situaciones extraordinarias; sin embargo, afirmó que la seguridad de los pasajeros no debe depender únicamente de la preparación del personal, sino de contar con sistemas confiables.

“Necesitamos confiar en nuestro sistema de control de tráfico aéreo”, expresó.